Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第217回
扇風機をしまう場所がないならこれ。ダイソンの“1台3役”モデルが1万9100円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 10時00分更新
Dyson(ダイソン) HP12 WG AM
通常価格8万9000円→6万9900円（21％オフ）
空調系を全部1台で済ませ、入れ替えなしで出しっぱなしにしておきたい人にオススメ。ダイソンの「Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx HP12 WG AM」がセール中です。通常価格8万9000円から1万9100円引きの6万9900円。冬は空気をきれいにしながら暖め、夏は清浄された風を送り出せるため、季節ごとに家電を入れ替えず一年中使えます。
空気清浄機としては、HEPAフィルターとK-カーボンフィルターを搭載し、従来の活性炭フィルターより1.5倍多くの二酸化窒素を除去できるのが特徴。空気清浄の適用床面積は60分で25畳までで、最大350度の首振りにも対応します。MyDysonアプリから運転状況の確認や遠隔操作、スケジュール設定もできるので、帰宅前に部屋を暖めておきたいときにも便利。扇風機をしまう場所がないという方、出しっぱなしにすればいいんですよ。
こんな人にオススメ
✓季節ごとに空調家電を入れ替えたくない人
✓空気清浄と暖房、送風を1台でまかないたい人
✓アプリで遠隔操作やスケジュール設定をしたい人
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