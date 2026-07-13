扇風機をしまう場所がないならこれ。ダイソンの“1台3役”モデルが1万9100円引き【Amazonプライムデー2026】

Dyson(ダイソン) HP12 WG AM

通常価格8万9000円→6万9900円（21％オフ）

空調系を全部1台で済ませ、入れ替えなしで出しっぱなしにしておきたい人にオススメ。ダイソンの「Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx HP12 WG AM」がセール中です。通常価格8万9000円から1万9100円引きの6万9900円。冬は空気をきれいにしながら暖め、夏は清浄された風を送り出せるため、季節ごとに家電を入れ替えず一年中使えます。

空気清浄機としては、HEPAフィルターとK-カーボンフィルターを搭載し、従来の活性炭フィルターより1.5倍多くの二酸化窒素を除去できるのが特徴。空気清浄の適用床面積は60分で25畳までで、最大350度の首振りにも対応します。MyDysonアプリから運転状況の確認や遠隔操作、スケジュール設定もできるので、帰宅前に部屋を暖めておきたいときにも便利。扇風機をしまう場所がないという方、出しっぱなしにすればいいんですよ。

こんな人にオススメ

✓季節ごとに空調家電を入れ替えたくない人

✓空気清浄と暖房、送風を1台でまかないたい人

✓アプリで遠隔操作やスケジュール設定をしたい人