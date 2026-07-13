Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第216回
羽根まで外して丸洗いできる！ 山善のサーキュレーターが3280円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 09時55分更新
山善(YAMAZEN) YAS-TCFKW15(H)
通常価格3980円→3280円（18％オフ）
お手入れのしやすさで選ぶサーキュレーターとしてオススメなのが、山善の「YAS-TCFKW15」。今なら通常価格3980円から700円引きの3280円です。前後のガードや羽根を簡単に取り外して水洗い可。ホコリの付着を抑える帯電防止加工も施されています。
15cmの3枚羽根を採用し、風量は静音・弱・強の3段階で調節可能。左右の自動首振りに加え、風向きを真上まで手動で変えられるため、冷暖房時の空気循環や部屋干しの補助にも使いやすい設計です。対応する部屋の広さは12畳までで、本体は幅21.3×奥行19.2×高さ29cm。基本つけっぱなしで運用するサーキュレーターで、しかもこの価格で簡単に丸洗いできるというのはありがたいです。
こんな人にオススメ
✓サーキュレーターをこまめに掃除したい人
✓寝室やワンルームで静かな送風機がほしい人
✓冷暖房や部屋干しの空気循環に使いたい人
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