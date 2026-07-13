Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第215回
ダイニング向けの最適解が安い。山善のハイリビング扇風機が1万円台前半【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 09時50分更新
通常価格1万2800円→1万800円（16％オフ）
ダイニングテーブル越しでも、しっかり風が来る扇風機をお探しの方にオススメの山善がお買い得。今なら通常価格1万2800円から2000円引きの1万800円です。一般的なリビング扇より大きな35cmの7枚羽根とDCモーターを採用し、弱い風からパワフルな風まで12段階で細かく調節できます。
高さは約82～108.5cmで調節でき、左右の自動首振りと上下の手動角度調節に対応。1～8時間の入・切タイマー、リズム風、減光モード、8時間自動オフ機能も備えます。温度センサー運転は24・26・28℃の3段階から設定でき、室温に応じて運転と停止を自動で切り替え可能です。扇風機も進化しましたねえ。
こんな人にオススメ
✓ダイニングやリビングで高い位置から風を受けたい人
✓風量やタイマーを細かく調節したい人
✓室温に合わせて自動運転できる扇風機が欲しい人
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