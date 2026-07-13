届いた日から体重管理生活に。オムロンのスマホ連携体組成計が7980円【Amazonプライムデー2026】

オムロン 体組成計 カラダスキャン ホワイト KRD-503T-W

通常価格9980円→7980円（20％オフ）

毎日の体重や体脂肪率を手間なく記録したい人にオススメなのが、オムロンの「カラダスキャン KRD-503T-W」。今なら通常価格9980円から2000円引きの7980円。乗るだけで利用者を自動認識して測定を始め、結果を対応スマートフォンへ転送できます。

体重のほか、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、BMI、基礎代謝、体年齢を測定可能。データは「OMRON connect」アプリで確認できるため、食事や運動を始めてからの変化も追いやすい作り。4人まで登録でき、本体にも1人30回分の測定結果を保存できるので、家族で使う場合にも便利です。

本体は約323×249×28mm、重さは電池込みで約1.8kg。お試し用の単4形アルカリ乾電池4本も付属しているので、届いた日から体重管理をスタートできます。

こんな人にオススメ

✓毎日の体重管理を習慣にしたい人

✓スマホに測定結果を自動で残したい人

✓家族の体組成を1台で管理したい人