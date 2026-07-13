体重管理が続かないすべての私へ。タニタのスマート体組成計が40％オフの6580円【Amazonプライムデー2026】

タニタ(Tanita) 体組成計 BC-768 ホワイト

通常価格1万1000円→6580円（40％オフ）

体重や体脂肪率の変化をスマホで記録したい人にオススメしたい、タニタの体組成計「BC-768」がセール中。通常価格1万1000円から4420円引きの6580円。体重や体脂肪率、BMIや内臓脂肪レベルなどの8項目を測定し、日々の変化をまとめて確認できます。

Bluetoothで対応スマートフォンと連携し、測定データを専用アプリ「ヘルスプラネット」へ転送可能。登録人数は5人までで、乗るだけで利用者を判別して測定する「乗るピタ」機能も備えます。毎回数字を手入力する必要がないので、体重の記録が三日坊主に終わった経験のある方にオススメ。

こんな人にオススメ

✓体重だけでなく体の変化もまとめて見たい人

✓スマホで測定データを残したい人

✓家族で1台を使い回したい人