清潔感出すならこれ1本、パナソニックの身だしなみカッターが4100円【Amazonプライムデー2026】

パナソニック ER-NGNH1-K

通常価格4980円→4100円（18％オフ）

鼻毛だけでなく、眉やヒゲ、耳まわりの毛もまとめて整えたい人にオススメしたい、パナソニックのエチケットカッターがセール中。通常価格4980円から880円引きの4100円になっています。乾電池式なので充電を待つ必要がなく、気になったときにすぐ使えるのが手軽です。

カットした毛くずを吸引する機能を備えているため、使用中に細かな毛が散らばりにくいのも特徴。本体は水洗いに対応し、運転音を抑える工夫も施されています。鼻毛だけのために専用機を買うのはさすがに迷うかもしれませんが、顔まわりをまるっと整えられると思えばコスパ良しです。

こんな人にオススメ

✓鼻毛カッターを初めて買う人

✓眉やヒゲもまとめて整えたい人

✓水洗いできる手入れしやすさを重視する人