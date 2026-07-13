Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第211回
フィリップス上位シェーバー、なんと2万2000円引き。肌へのやさしさで選ぶならコレ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 09時30分更新
Philips S9696/50
通常価格4万1800円→1万9800円（53％オフ）
肌への負担を抑えながら、しっかりヒゲを剃りたい人にオススメなのがフィリップス。いまなら上位モデルの9000シリーズ「S9696/50」が、通常価格4万1800円から2万2000円引きの1万9800円でセール中。72枚の回転刃が毎分最大15万回カットし、ヒゲの濃さを感知してパワーを自動調整するSkinIQテクノロジーを搭載します。
360-Dフレックスヘッドが顔の凹凸に沿って動くため、あご下や輪郭部分にも密着しやすいのが特徴。ドライ剃りだけでなくお風呂剃りや本体の丸洗いにも対応し、付属のクイッククリーンポッドを使えば、使用後のお手入れも手軽に済ませられます。回転式の上位モデルを試すなら、半額以下になっている今回はかなりオススメ。
こんな人にオススメ
✓深剃り感と肌あたりのやさしさ、どちらも欲しい人
✓洗浄機付きで毎日の手入れをラクにしたい人
✓回転式シェーバーを上位機で試したい人
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