フィリップス上位シェーバー、なんと2万2000円引き。肌へのやさしさで選ぶならコレ【Amazonプライムデー2026】

Philips S9696/50

通常価格4万1800円→1万9800円（53％オフ）

肌への負担を抑えながら、しっかりヒゲを剃りたい人にオススメなのがフィリップス。いまなら上位モデルの9000シリーズ「S9696/50」が、通常価格4万1800円から2万2000円引きの1万9800円でセール中。72枚の回転刃が毎分最大15万回カットし、ヒゲの濃さを感知してパワーを自動調整するSkinIQテクノロジーを搭載します。

360-Dフレックスヘッドが顔の凹凸に沿って動くため、あご下や輪郭部分にも密着しやすいのが特徴。ドライ剃りだけでなくお風呂剃りや本体の丸洗いにも対応し、付属のクイッククリーンポッドを使えば、使用後のお手入れも手軽に済ませられます。回転式の上位モデルを試すなら、半額以下になっている今回はかなりオススメ。

こんな人にオススメ

✓深剃り感と肌あたりのやさしさ、どちらも欲しい人

✓洗浄機付きで毎日の手入れをラクにしたい人

✓回転式シェーバーを上位機で試したい人