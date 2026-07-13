ヒゲが濃い人はお買い得。パナソニックの5枚刃モデルが2万4040円【Amazonプライムデー2026】

パナソニック ラムダッシュPRO 電動シェーバー ES-NLV7X-K

通常価格2万9273円→2万4040円（18％オフ）

パナソニックのシェーバーを試したい方にオススメの「ラムダッシュPRO ES-NLV7X-K」がセール価格になっています。通常価格2万9273円から5233円引きの2万4040円。5枚刃システムにリニアモーター高速駆動を搭載し、濃いヒゲや寝たヒゲも効率よくカットできるモデルです。

ヒゲの濃さに合わせてパワーを自動制御する「ラムダッシュAI+」を搭載し、お風呂剃りにも対応。全自動洗浄充電器が付属し、充電中の自動洗浄にも対応。ポーチも付属していて出張用としても使える1台です。

こんな人にオススメ

✓ヒゲが濃く、深剃り重視で選びたい人

✓洗浄や充電の手間を減らしたい人

✓お風呂で使えるシェーバーを探している人