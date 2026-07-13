Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第210回
ヒゲが濃い人はお買い得。パナソニックの5枚刃モデルが2万4040円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月13日 09時25分更新
パナソニック ラムダッシュPRO 電動シェーバー ES-NLV7X-K
通常価格2万9273円→2万4040円（18％オフ）
パナソニックのシェーバーを試したい方にオススメの「ラムダッシュPRO ES-NLV7X-K」がセール価格になっています。通常価格2万9273円から5233円引きの2万4040円。5枚刃システムにリニアモーター高速駆動を搭載し、濃いヒゲや寝たヒゲも効率よくカットできるモデルです。
ヒゲの濃さに合わせてパワーを自動制御する「ラムダッシュAI+」を搭載し、お風呂剃りにも対応。全自動洗浄充電器が付属し、充電中の自動洗浄にも対応。ポーチも付属していて出張用としても使える1台です。
こんな人にオススメ
✓ヒゲが濃く、深剃り重視で選びたい人
✓洗浄や充電の手間を減らしたい人
✓お風呂で使えるシェーバーを探している人
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