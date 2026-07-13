Amazonセール情報大紹介！ 第2047回
RX 9070 XT搭載ゲーミングPCがプライムデーで5万円引き！ マウスコンピューター「G TUNE」が特価
2026年07月13日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】マウスコンピューター ゲーミングデスクトップPC「G-TUNE（DGI7A7XB83SJW116AZ）」をチェック！
マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE（DGI7A7XB83SJW116AZ）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格499,800円のところ、10％オフの449,480円で販売中。
今回セール対象となったマウスコンピューター「G TUNE」は、Core Ultra 7 265やRadeon RX 9070 XT、32GBメモリ、1TB SSDを搭載するほか、3年間センドバック修理保証と24時間365日電話サポートも備える。保証やサポートまで含めて比較したい人にも適した1台だ。
①240mm水冷CPUクーラーと850W電源を採用
240mmラジエーターの水冷CPUクーラーを採用し、850Wの80PLUS GOLD電源とIntel B860チップセットを搭載。ゲームプレイから動画配信まで多種多様な用途で活躍する構成を支える仕様となっている。
②最大4画面出力とThunderbolt 4に対応
背面にThunderbolt 4、DisplayPort×3、HDMI×1を備え、グラフィックスカード側では最大4画面の同時出力に対応。上面と背面にはUSB Type-CやUSB Type-Aも備え、さまざまな周辺機器を接続できる。
③Wi-Fi 6E対応の国内生産モデル
Wi-Fi 6EとBluetooth 5を内蔵し、有線LANは2.5G BASE-Tに対応。日本国内生産モデルで、マカフィー リブセーフ1年版とSteamクライアントソフトを標準付属する。キーボードとマウスは付属しない。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 7 プロセッサー 265
【メモリ】32GB（DDR5-5600）
【ストレージ】1TB NVMe Gen4 SSD
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