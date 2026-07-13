Amazonセール情報大紹介！ 第2046回
【プライムデー最終日】1万円を切ったソニーのノイキャン完全ワイヤレス「WF-C700N」が8,500円
2026年07月13日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ソニー 完全ワイヤレスイヤホン「WF-C700N」をチェック！
ソニーの完全ワイヤレスイヤホン「WF-C700N」がAmazonセール対象。参考価格10,600円のところ、16％オフの8,889円で販売中。
「この価格ならソニーも候補に入る」と感じる人もいるはず。今回セール対象となったソニー「WF-C700N」は、自然な外音取り込みやマルチポイント接続にも対応した完全ワイヤレスイヤホン。小型・軽量設計も採用しており、価格だけでなく機能面も含めて見比べたくなる1台だ。
①ノイズキャンセリングと自然な外音取り込み
左右のマイクで周囲の騒音を検知し、逆位相の音を生成する高性能ノイズキャンセリングを採用。電車やバス、街中などの騒音を抑えるほか、自然な外音取り込み機能により周囲の音も確認しながら使用できる。
②小型・軽量設計に加えマルチポイントにも対応
ケース、本体ともにコンパクトな設計とし、耳からの出っ張りを抑えたデザインを採用。スマートフォンとPCなど2台の機器へ同時接続できるマルチポイントに対応し、接続先は自動で切り替わる。
③DSEEで圧縮音源の高音域を補完
ソニー独自技術「DSEE」を備え、圧縮音源で失われがちな高音域を補完する。専用アプリ「Headphones Connect」で機能を有効にすると、高音から低音までバランスの良い音を再生できる。
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