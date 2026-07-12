このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第2018回

11万円台はかなり狙い目！MS Office 2024搭載15.6型ノートがプライムデーで安い／16GBメモリ、512GB SSD

2026年07月12日 22時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライムデーセール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」をチェック！

　HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格181,468円のところ、37％オフの114,800円で販売中（7月12日現在）。
数日前は30％オフの表記も見かけがが、これは参考価格164,971円からの計算で、結果は114,800円。実売価格は現在と同じだ。

　Office付きノートPCを探すとき、まず気になるのは本体価格と作業に必要な基本性能のバランスである。HP 15-fdは、Microsoft Office 2024を搭載し、CPUにIntel Core 5 120U、メモリ16GB、512GB SSDを組み合わせた15.6型ノートPC。文書作成、表計算、ブラウザー作業、オンライン会議といった日常用途を想定するなら、スペック面で大きな不足を感じにくい構成である。

　11万円台まで下がっているタイミングなら、Office込みで1台まとめてそろえたい人にとって検討しやすい。

アマゾンでHP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」を入手

①Microsoft Office 2024とWPS Officeを搭載

　Microsoft Office 2024に加え、Amazon限定モデルとしてWPS Officeも搭載。標準モデルとは異なるAmazon限定仕様で、2種類のOfficeソフトを利用できる構成となっている。

②Core 5・16GBメモリ・512GB SSDを採用

　Intel Core 5 120Uプロセッサーに16GBメモリ、512GB PCIe NVMe M.2 SSDを組み合わせた構成。Windows 11 Homeを採用するほか、Copilotキーも搭載。

③非光沢IPS液晶と指紋認証を搭載

　15.6インチのフルHD非光沢IPSディスプレイを採用し、映り込みを抑えた表示に対応。指紋認証やカメラシャッターに加え、USB Type-C、USB Type-A、HDMIなどのインターフェースも備える。

opyright">

製品スペック

【CPU】Intel Core 5 120U

【メモリ】16GB（8GB×2）DDR4-3200

【ストレージ】512GB PCIe NVMe M.2 SSD

【ディスプレー】15.6インチ フルHD（1920×1080）非光沢IPS

【Office】Microsoft Office 2024、Amazon限定WPS Office

アマゾンでHP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」を入手
 

　本機は、Core 5 120U、16GBメモリ、512GB SSD、15.6型フルHD非光沢IPS液晶という、日常作業向けにまとまった構成である。ゲームや動画編集を本格的にこなすためのPCではないが、Office作業やオンライン会議、ブラウザー中心の用途なら扱いやすい。Office付きモデルを安く探している人は、価格が下がっているタイミングで確認しておきたい。

・商品名：15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」
・メーカー名：HP

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥114,800
2
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥108,800
3
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ
￥109,800
4
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥109,800
5
【Amazon.co.jp限定】Lenovo ゲーミングノートPC ゲーミングPC LOQ 15IRX10 15.6インチ GeForce RTX 5060 Intel Core™ i7-14700HX メモリ32GB SSD512GB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動9.0時間 重量2.4kg ルナグレー 83JE01ERJP
【Amazon.co.jp限定】Lenovo ゲーミングノートPC ゲーミングPC LOQ 15IRX10 15.6インチ GeForce RTX 5060 Intel Core™ i7-14700HX メモリ32GB SSD512GB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動9.0時間 重量2.4kg ルナグレー 83JE01ERJP
￥208,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,290
2
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,249
3
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
￥3,490
4
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,270
5
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
6
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
7
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800
8
Anker PowerLine lll Flow USB-C & ライトニング ケーブル MFi認証 Anker絡まないケーブル USB PD対応 シリコン素材採用iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine lll Flow USB-C & ライトニング ケーブル MFi認証 Anker絡まないケーブル USB PD対応 シリコン素材採用iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
￥1,440
9
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥7,490
10
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン