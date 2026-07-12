Amazonセール情報大紹介！ 第2018回
11万円台はかなり狙い目！MS Office 2024搭載15.6型ノートがプライムデーで安い／16GBメモリ、512GB SSD
2026年07月12日 22時30分更新
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【Amazonプライムデーセール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格181,468円のところ、37％オフの114,800円で販売中（7月12日現在）。
※数日前は30％オフの表記も見かけがが、これは参考価格164,971円からの計算で、結果は114,800円。実売価格は現在と同じだ。
Office付きノートPCを探すとき、まず気になるのは本体価格と作業に必要な基本性能のバランスである。HP 15-fdは、Microsoft Office 2024を搭載し、CPUにIntel Core 5 120U、メモリ16GB、512GB SSDを組み合わせた15.6型ノートPC。文書作成、表計算、ブラウザー作業、オンライン会議といった日常用途を想定するなら、スペック面で大きな不足を感じにくい構成である。
11万円台まで下がっているタイミングなら、Office込みで1台まとめてそろえたい人にとって検討しやすい。
①Microsoft Office 2024とWPS Officeを搭載
Microsoft Office 2024に加え、Amazon限定モデルとしてWPS Officeも搭載。標準モデルとは異なるAmazon限定仕様で、2種類のOfficeソフトを利用できる構成となっている。
②Core 5・16GBメモリ・512GB SSDを採用
Intel Core 5 120Uプロセッサーに16GBメモリ、512GB PCIe NVMe M.2 SSDを組み合わせた構成。Windows 11 Homeを採用するほか、Copilotキーも搭載。
③非光沢IPS液晶と指紋認証を搭載
15.6インチのフルHD非光沢IPSディスプレイを採用し、映り込みを抑えた表示に対応。指紋認証やカメラシャッターに加え、USB Type-C、USB Type-A、HDMIなどのインターフェースも備える。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 120U
【メモリ】16GB（8GB×2）DDR4-3200
【ストレージ】512GB PCIe NVMe M.2 SSD
【ディスプレー】15.6インチ フルHD（1920×1080）非光沢IPS
【Office】Microsoft Office 2024、Amazon限定WPS Office
本機は、Core 5 120U、16GBメモリ、512GB SSD、15.6型フルHD非光沢IPS液晶という、日常作業向けにまとまった構成である。ゲームや動画編集を本格的にこなすためのPCではないが、Office作業やオンライン会議、ブラウザー中心の用途なら扱いやすい。Office付きモデルを安く探している人は、価格が下がっているタイミングで確認しておきたい。
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