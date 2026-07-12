夏アニメ特集も残り2回。今回は『逃げ上手の若君』第二期に『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』『プラノサウルス ガチコセイブツ部』の4作品を紹介。

逃げた、生きた、楽しかった！

『逃げ上手の若君』第二期

©松井優征／集英社・逃げ上手の若君製作委員会

作品解説

西暦1333年、武士による日本統治の礎を築いた鎌倉幕府は、信頼していた幕臣・足利尊氏の謀反によって滅亡する。全てを失い、絶望の淵へと叩き落とされた幕府の正統後継者・北条時行は、神を名乗る神官・諏訪頼重の手引きで燃え落ちる鎌倉を脱出するのだった……。



逃げ落ちてたどり着いた諏訪の地で、信頼できる仲間と「逃若党」を結成した時行は、「逃げて」「生きる」ことで苦難を乗り越え、大軍を率いる将としての実力を磨いていく。



一方、京では尊氏が権力を着実に増し、鎌倉では尊氏の弟・直義を筆頭にした新たな統治が人気を博していた。



時代が移ろう大きなうねりの中、時行の天下を取り戻す鬼ごっこの行方は――。

スタッフ

原作：松井優征（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：山﨑雄太

シリーズ構成：冨田頼子

キャラクターデザイン・総作画監督：西谷泰史

副監督：川上雄介

アニメーションディレクター：太田慎之介

プロップデザイン：よごいぬ

色彩設計：中島和子

美術監督：小島あゆみ

美術設定：taracod、takao

建築考証：鴎 利一

タイポグラフィ：濱 祐斗、山口真生

撮影監督：佐久間悠也

CGディレクター：任 杰、河北茉衣

編集：平木大輔

音響監督：藤田亜紀子

音楽：GEMBI、立山秋航

音響効果：三井友和

制作：CloverWorks

製作：逃げ上手の若君製作委員会

オープニング・テーマ：「鬼事（おにごと）」（歌：中島健人）

エンディング・テーマ：「ロマンティックがほしいなら」（歌：ぼっちぼろまる）

キャスト

北条時行：結川あさき

雫：矢野妃菜喜

弧次郎：日野まり

亜也子：鈴代紗弓

風間玄蕃：悠木 碧

吹雪：戸谷菊之介

諏訪頼重：中村悠一

番組情報

全国フジテレビ系：7月17日より毎週金曜23:30～

AT-X：7月24日より毎週金曜23:00～（リピート放送：毎週火曜11:00～／毎週木曜17:00～）

PrimeVideo：7月17日より毎週金曜24:00～配信

他各配信サイト：7月21日より毎週火曜12:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://nigewaka.run/

公式X@nigewaka_anime

©松井優征／集英社・逃げ上手の若君製作委員会