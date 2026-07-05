ようやく中盤戦の夏アニメ特集第7回は、『ぐらんぶる Season 3』に『猫と竜』『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』『X-Men '97』の5作品を紹介。

この夏は、パラオのオーシャンでぐらんぶる。

『ぐらんぶる』Season 3

©井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる3製作委員会

作品解説

北原伊織が伊豆で大学生活を始めて数ヵ月――



居候しているダイビングショップ「グランブルー」ではかわいい従妹の古手川千紗と一つ屋根の下。そこに従姉の古手川奈々華、オトナの色気がたまらない浜岡梓、同級生の吉原愛菜も加わって、順風満帆な青春のキャンパスライフを過ごしていた！



……というのは一面で、大学生活の大半は全裸野郎どもとの狂乱騒ぎ！



というのも、伊織が入ったダイビングサークル「Peek a Boo（ピーカブー）」は、ダイビングはそこそこに屈強な男達が全裸になって酒を酌み交わすバカ騒ぎを日常としており、伊織はイケメンだが真性オタクの今村耕平と共に、すっかりサークルに染まっていたのだ。



そんな中、ダイビングショップ“ドルフィン”がパラオに支店を作ったが人手が足りないので手伝いに来てくれないかと奈々華から頼まれる伊織。しかし耕平はアニメがリアルタイムで見られないので海外には行きたくないと言っていた事を思い出し……



今夏、初の海外パラオで“ぐらんぶる”ライフが幕を開ける！

スタッフ

原作：井上堅二・吉岡公威「ぐらんぶる」（講談社「good!アフタヌーン」連載）

監督・音響監督・脚本：高松信司

メインアニメーター：植田羊一、阿部智之

美術監督：秋葉みのる（スタジオじゃっく）

プロップデザイン：jimao

色彩設計：松山愛子

撮影監督：加藤直之、斉藤朋美

編集：徳田 俊

音響制作：セイバーリンクス

音楽：橋本由香利

アニメーション制作：ゼロジー×セイバーワークス

製作：ぐらんぶる3製作委員会

オープニング主題歌：「夏子」（歌：FUNKY MONKEY BΛBY'S）

エンディング主題歌：「裸のマーメード」（歌：豆柴の大群）

キャスト

北原伊織：内田雄馬

今村耕平：木村良平

古手川千紗：安済知佳

吉原愛菜：阿澄佳奈

時田信治：安元洋貴

寿竜次郎：小西克幸

古手川奈々華：内田真礼

浜岡 梓：行成とあ

毒島桜子：山根 綺

野島 元：江口拓也

山本真一郎：榎木淳弥

御手洗 優：花江夏樹

藤原健太：ロバート・ウォーターマン

工藤会長：福山 潤

北原 栞：諸星すみれ

乙矢尚海：青山吉能

古手川登志夫：川田紳司

水樹カヤ：水樹奈々

カリーナ：M・A・O

古手川紗耶華：大原さやか

チーフ：瀬戸麻沙美

マキ：洲崎 綾

番組情報

TOKYO MX：7月6日より毎週月曜24:00～

BS11：7月6日より毎週月曜24:00～

MBS：7月7日より毎週火曜26:30～

AT-X：7月9日より毎週木曜21:00～（リピート放送：毎週月曜9:00～／毎週水曜15:00～）

U-NEXT：7月6日より毎週月曜24:30～配信

アニメ放題：7月6日より毎週月曜24:30～配信

アニメタイムズ：7月6日より毎週月曜24:30～配信

Lemino：7月6日より毎週月曜24:30～配信

他各配信サイト：7月11日より毎週土曜24:30～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://grandblue-anime.com/

公式X@gb_anime

©井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる3製作委員会