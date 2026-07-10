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2026夏アニメ大特集 第12回

【2026夏アニメ】夏アニメ特集も終盤戦！『領民0人スタートの辺境領主様』『領民0人スタートの辺境領主様』

2026年07月10日 18時30分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　すでに50作品以上紹介してきた、夏アニメ特集も終盤戦に。第12回の今回は『領民0人スタートの辺境領主様』『領民0人スタートの辺境領主様』『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』『いびってこない義母と義姉』の4作品を紹介。

2026夏アニメ特集 第12回 紹介作品

かつて国の盾だった男、今、辺境領地の盾となる！
『領民0人スタートの辺境領主様』

『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会

作品解説
戦争で活躍した救国の英雄・ディアスが、王からの褒美として授けられた領地は、人も家もないただただ広大な草原だった――。
途方に暮れる彼の前にどこからともなく現れたのは、蒼い角を持つ少女アルナー。
彼女との出会いをきっかけに、個性豊かな仲間たちが集まり始める。
これは、領民0人から始まる、やさしき領主の開拓記。

『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会

『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会

『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会

『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会

『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会

『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会

『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会

『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会

スタッフ
原作：風楼（アース・スターノベル／アース・スター エンターテイメント刊）
キャラクター原案：キンタ
コミカライズ：ユンボ
監督：今泉賢一
シリーズ構成：岡田邦彦
キャラクターデザイン：坪山圭一
色彩設計：金光洋靖
美術：草薙
撮影監督：田中恒嗣
編集：吉武将人
音響監督：土屋雅紀
音響制作：INSPIONエッジ
音楽：櫻木咲子
アニメーション制作：animation studio42
オープニングテーマ：「Wonder」（歌：CROWN HEAD）
エンディングテーマ：「星降る夜の約束」（歌：花耶）

キャスト
ディアス：松田健一郎
アルナー：若山詩音
クラウス：坂 泰斗
セナイ：伊藤美来
アイハン：白石晴香
エルダン：福山 潤
フランシス：安田陸矢
フランソワ：阿保まりあ
モール：くじら
ディアーネ：日笠陽子
エイマ：東山奈央
カニス：津田美波
リチャード：寺島拓篤
マイザー：千葉翔也
ゾルグ：熊谷健太郎

番組情報
TOKYO MX：7月10日より毎週金曜22:30～
MBS：7月11日より毎週土曜27:08～
BS朝日：7月12日より毎週日曜23:00～
AT-X：7月14日より毎週火曜23:00～（リピート放送：毎週木曜11:00～／毎週月曜17:00～）
Prime Video：7月3日より毎週金曜配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://ryomin0-anime.com/
公式X@ryomin0_anime

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会

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