すでに50作品以上紹介してきた、夏アニメ特集も終盤戦に。第12回の今回は『領民0人スタートの辺境領主様』『領民0人スタートの辺境領主様』『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』『いびってこない義母と義姉』の4作品を紹介。

かつて国の盾だった男、今、辺境領地の盾となる！

『領民0人スタートの辺境領主様』

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会

作品解説

戦争で活躍した救国の英雄・ディアスが、王からの褒美として授けられた領地は、人も家もないただただ広大な草原だった――。

途方に暮れる彼の前にどこからともなく現れたのは、蒼い角を持つ少女アルナー。

彼女との出会いをきっかけに、個性豊かな仲間たちが集まり始める。

これは、領民0人から始まる、やさしき領主の開拓記。

スタッフ

原作：風楼（アース・スターノベル／アース・スター エンターテイメント刊）

キャラクター原案：キンタ

コミカライズ：ユンボ

監督：今泉賢一

シリーズ構成：岡田邦彦

キャラクターデザイン：坪山圭一

色彩設計：金光洋靖

美術：草薙

撮影監督：田中恒嗣

編集：吉武将人

音響監督：土屋雅紀

音響制作：INSPIONエッジ

音楽：櫻木咲子

アニメーション制作：animation studio42

オープニングテーマ：「Wonder」（歌：CROWN HEAD）

エンディングテーマ：「星降る夜の約束」（歌：花耶）

キャスト

ディアス：松田健一郎

アルナー：若山詩音

クラウス：坂 泰斗

セナイ：伊藤美来

アイハン：白石晴香

エルダン：福山 潤

フランシス：安田陸矢

フランソワ：阿保まりあ

モール：くじら

ディアーネ：日笠陽子

エイマ：東山奈央

カニス：津田美波

リチャード：寺島拓篤

マイザー：千葉翔也

ゾルグ：熊谷健太郎

番組情報

TOKYO MX：7月10日より毎週金曜22:30～

MBS：7月11日より毎週土曜27:08～

BS朝日：7月12日より毎週日曜23:00～

AT-X：7月14日より毎週火曜23:00～（リピート放送：毎週木曜11:00～／毎週月曜17:00～）

Prime Video：7月3日より毎週金曜配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://ryomin0-anime.com/

公式X@ryomin0_anime

©風楼／アース・スター エンターテイメント／領民0人スタートの辺境領主様製作委員会