夏アニメ特集第8回は、『炎の闘球女 ドッジ弾子』『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』など、計5作品を紹介。

うなれ、炎の闘球魂

『炎の闘球女 ドッジ弾子』

©こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会

作品解説

闘球、それは史上最強の格闘球技。

かつて数え切れぬ闘球伝説が生まれ、人々を熱狂させた――



そして今、新たな物語が幕を開ける!!



伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」正統続編

「炎の闘球女 ドッジ弾子」



主人公は“一撃弾平”の娘“一撃弾子”

父から受け継いだ熱きソウル、令和にぶっ放てッ!!!



超エネルギッシュ×スカッと爽快

燃えて、笑って、ちょっぴり泣ける!?

闘魂注入TVアニメ 2026年7月ゴー・ファイト！

スタッフ

シリーズ構成：兵頭一歩

キャラクターデザイン・総作画監督：関川成人

色彩設計：木村 涼

美術監督・美術デザイン：佐藤正浩

CGディレクター：中島 豊

撮影監督：野上大地

編集：本田優規

音楽：岩崎文紀、塚越 廉

音響監督：今泉雄一

録音調整：椎葉ひかる

録音助手：宇都奈菜実

音響制作：濱 亮平

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：CUE

オープニング主題歌：「会心の一劇」（歌：ももいろクローバーZ）

エンディング主題歌：「Welcome to あざとさワールド」（歌：i☆Ris）

キャスト

一撃弾子：中山まなか

小仏珍子：前田佳織里

江袋もち子：関根明良

スーザン・キャノン：大地 葉

音花羽仁衣：篠原 侑

三笠はこ：上坂すみれ

火浦颯美：中村カンナ

二階堂平子：若井友希

五十嵐柔里：井口裕香

楠木萌愛：橘 杏咲

東山朱莉：長谷川玲奈

榊原沙夜：仁見紗綾

小早川 凛：伊藤彩沙

三田村 麗：寺澤百花

坂本龍華：明坂聡美

播磨美帆：弘松芹香

麻理奈：沖 佳苗

桃花：花咲心優

凜香：大森日雅

桂木七海：朝日奈丸佳

四十間夏美：武田羅梨沙多胡

ゾーイ：ファイルーズあい

エルダ：三日尻 望

御堂 蘭：伊瀬茉莉也

高山 皐：井上麻里奈

緒方 煌：小坂井祐莉絵

宇佐美 月：井澤詩織

不破 陽：はやしりか

結城 彩：藤寺美徳

服部 新：石井未紗

ナレーション・一撃弾平（幼少期）：日髙のり子

一撃弾平：小西克幸

小仏珍念：稲田 徹

番組情報

TOKYO MX：7月6日より毎週月曜23:00～

MBS：7月7日より毎週火曜27:00～

BS11：7月6日より毎週月曜23:00～

三重テレビ：7月8日より毎週水曜24:20～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://dodge-danko.com/

公式X@dodge_danko

©こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会