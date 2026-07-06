2026夏アニメ大特集 第8回
【2026夏アニメ】『炎の闘球女 ドッジ弾子』に『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 』『捨てられ聖女の異世界ごはん旅』
2026年07月06日 18時50分更新
夏アニメ特集第8回は、『炎の闘球女 ドッジ弾子』『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』など、計5作品を紹介。
2026夏アニメ特集 第8回 紹介作品
- うなれ、炎の闘球魂
『炎の闘球女 ドッジ弾子』
- 私を裏切った祖国の皆さま、覚悟はよろしくて？
『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』
- おいしいと楽しいが詰まった異世界グルメ旅、スタート！
『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』
- 仲間（かぞく）がいる――
『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』
- 打ち上げ花火、してみたいんですよね
『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』
うなれ、炎の闘球魂
『炎の闘球女 ドッジ弾子』
©こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会
作品解説
闘球、それは史上最強の格闘球技。
かつて数え切れぬ闘球伝説が生まれ、人々を熱狂させた――
そして今、新たな物語が幕を開ける!!
伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」正統続編
「炎の闘球女 ドッジ弾子」
主人公は“一撃弾平”の娘“一撃弾子”
父から受け継いだ熱きソウル、令和にぶっ放てッ!!!
超エネルギッシュ×スカッと爽快
燃えて、笑って、ちょっぴり泣ける!?
闘魂注入TVアニメ 2026年7月ゴー・ファイト！
スタッフ
シリーズ構成：兵頭一歩
キャラクターデザイン・総作画監督：関川成人
色彩設計：木村 涼
美術監督・美術デザイン：佐藤正浩
CGディレクター：中島 豊
撮影監督：野上大地
編集：本田優規
音楽：岩崎文紀、塚越 廉
音響監督：今泉雄一
録音調整：椎葉ひかる
録音助手：宇都奈菜実
音響制作：濱 亮平
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ
アニメーション制作：CUE
オープニング主題歌：「会心の一劇」（歌：ももいろクローバーZ）
エンディング主題歌：「Welcome to あざとさワールド」（歌：i☆Ris）
キャスト
一撃弾子：中山まなか
小仏珍子：前田佳織里
江袋もち子：関根明良
スーザン・キャノン：大地 葉
音花羽仁衣：篠原 侑
三笠はこ：上坂すみれ
火浦颯美：中村カンナ
二階堂平子：若井友希
五十嵐柔里：井口裕香
楠木萌愛：橘 杏咲
東山朱莉：長谷川玲奈
榊原沙夜：仁見紗綾
小早川 凛：伊藤彩沙
三田村 麗：寺澤百花
坂本龍華：明坂聡美
播磨美帆：弘松芹香
麻理奈：沖 佳苗
桃花：花咲心優
凜香：大森日雅
桂木七海：朝日奈丸佳
四十間夏美：武田羅梨沙多胡
ゾーイ：ファイルーズあい
エルダ：三日尻 望
御堂 蘭：伊瀬茉莉也
高山 皐：井上麻里奈
緒方 煌：小坂井祐莉絵
宇佐美 月：井澤詩織
不破 陽：はやしりか
結城 彩：藤寺美徳
服部 新：石井未紗
ナレーション・一撃弾平（幼少期）：日髙のり子
一撃弾平：小西克幸
小仏珍念：稲田 徹
番組情報
TOKYO MX：7月6日より毎週月曜23:00～
MBS：7月7日より毎週火曜27:00～
BS11：7月6日より毎週月曜23:00～
三重テレビ：7月8日より毎週水曜24:20～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://dodge-danko.com/
公式X@dodge_danko
©こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会
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