2026夏アニメ大特集 第6回
【2026夏アニメ】京アニの新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』に『正反対な君と僕 第2期』『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』
2026年07月05日 11時00分更新
夏アニメ特集の第6回も話題作多数。京都アニメーションの新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』に『正反対な君と僕』第2期、『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』など、計6作品を紹介。
2026夏アニメ特集 第6回 紹介作品
- まだ見ぬ光を求めて！
『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』
- 青春は、加速する！ 毎日が最高潮（クライマックス）！共感MAXラブコメディ！！
『正反対な君と僕』第2期
- 『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』
- 怖がり男子×怪奇組長、ドタバタ怪異の毎日―笑いと悲鳴が交錯するギャグホラー！
『レッツゴー怪奇組』
- 『トミカとトム』シーズン2
- 『同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。』
まだ見ぬ光を求めて！
『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』
©結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会
作品解説
「二十世紀電氣目録」に、思い描く電氣の発明を書き込む主人公・坂本喜八。
憧れの兄・坂本清六と共に夢の実現を誓う喜八だったが、清六は「二十世紀電氣目録」を持って戦争に行き、帰らぬ人となる。
月日は流れ、酒造の娘・百川稲子との出会いによって、失われたはずの「二十世紀電氣目録」が喜八の前に現れる。
それを狙うのは、稲子との政略結婚を進める蒸気の財閥御曹司・三添洋輔。
洋輔に対抗する喜八と稲子の、夢をかけた電氣の挑戦が始まる――!!
なぜ洋輔は「二十世紀電氣目録」を追い求めるのか。
そして、洋輔と清六だけが知る「二十世紀電氣目録」の“秘密”とは。
「二十世紀電氣目録」を巡り、少年少女の夢が再び動き出す――
これは〈再生〉の物語。
スタッフ
監督：太田 稔
シリーズ構成：浦畑達彦
キャラクターデザイン・総作画監督：岡村公平
世界観設定：鈴木貴昭
美術監督：高山真緒
色彩設計：大塚芙由紀
小物設定：疋田 彩
撮影監督：植田弘貴
3D監督：髙木美槻
音響監督：鶴岡陽太
音楽：湖東ひとみ
音楽制作：ランティス ハートカンパニー
アニメーション制作：京都アニメーション
製作：明滋電氣商工会
オープニング主題歌：「ユーレカ・エヴリカ」（歌：五阿弥ルナ）
エンディング主題歌：「Soarin’」（歌：Ginger Root）
キャスト
坂本喜八：内田雄馬
百川稲子：雨宮 天
三添洋輔：内山昂輝
坂本清六：小野大輔
陸 健吾：武内駿輔
百川規子：寿 美菜子
原島すず：大地 葉
大倉ケイト：川井田夏海
矢倉弥治郎：浦 和希
鱒淵伊蔵：平川大輔
百川甚右衛門：家中 宏
百川苗子：浅野まゆみ
矢倉文七：遠藤大智
とめ／イナリ：高垣彩陽
番組情報
TOKYO MX：7月5日より毎週日曜23:00～
BS11：7月5日より毎週日曜23:30～
ABCテレビ：7月5日より毎週日曜24:40～
テレビ愛知：7月5日より毎週日曜25:20～
Netflix：7月5日より毎週日曜23:00～配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
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