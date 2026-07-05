夏アニメ特集の第6回も話題作多数。京都アニメーションの新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』に『正反対な君と僕』第2期、『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』など、計6作品を紹介。

まだ見ぬ光を求めて！

『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』

©結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会

作品解説

「二十世紀電氣目録」に、思い描く電氣の発明を書き込む主人公・坂本喜八。

憧れの兄・坂本清六と共に夢の実現を誓う喜八だったが、清六は「二十世紀電氣目録」を持って戦争に行き、帰らぬ人となる。



月日は流れ、酒造の娘・百川稲子との出会いによって、失われたはずの「二十世紀電氣目録」が喜八の前に現れる。

それを狙うのは、稲子との政略結婚を進める蒸気の財閥御曹司・三添洋輔。

洋輔に対抗する喜八と稲子の、夢をかけた電氣の挑戦が始まる――!!



なぜ洋輔は「二十世紀電氣目録」を追い求めるのか。

そして、洋輔と清六だけが知る「二十世紀電氣目録」の“秘密”とは。



「二十世紀電氣目録」を巡り、少年少女の夢が再び動き出す――

これは〈再生〉の物語。

スタッフ

監督：太田 稔

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン・総作画監督：岡村公平

世界観設定：鈴木貴昭

美術監督：高山真緒

色彩設計：大塚芙由紀

小物設定：疋田 彩

撮影監督：植田弘貴

3D監督：髙木美槻

音響監督：鶴岡陽太

音楽：湖東ひとみ

音楽制作：ランティス ハートカンパニー

アニメーション制作：京都アニメーション

製作：明滋電氣商工会

オープニング主題歌：「ユーレカ・エヴリカ」（歌：五阿弥ルナ）

エンディング主題歌：「Soarin’」（歌：Ginger Root）

キャスト

坂本喜八：内田雄馬

百川稲子：雨宮 天

三添洋輔：内山昂輝

坂本清六：小野大輔

陸 健吾：武内駿輔

百川規子：寿 美菜子

原島すず：大地 葉

大倉ケイト：川井田夏海

矢倉弥治郎：浦 和希

鱒淵伊蔵：平川大輔

百川甚右衛門：家中 宏

百川苗子：浅野まゆみ

矢倉文七：遠藤大智

とめ／イナリ：高垣彩陽

番組情報

TOKYO MX：7月5日より毎週日曜23:00～

BS11：7月5日より毎週日曜23:30～

ABCテレビ：7月5日より毎週日曜24:40～

テレビ愛知：7月5日より毎週日曜25:20～

Netflix：7月5日より毎週日曜23:00～配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

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