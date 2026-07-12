夏アニメ特集第13回は、『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期にまさかの2026年でのアニメ化『鉄鍋のジャン！』、『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』『闇芝居 十七期』の4作品を紹介。

だいすき ∞インフィニティ

『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期

©中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会

作品解説

中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を！と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から



「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。



しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。



次々に待ち受ける運命の人との出会い――

どうする恋太郎？ どうなる100人の彼女!?

スタッフ

原作：中村力斗、野澤ゆき子（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：佐藤 光

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクターデザイン：矢野 茜

総作画監督：矢野 茜、舘岡千明

サブキャラクターデザイン：西山実果

衣装デザイン：西山実果、岩田莉子

美術監督：扇山秋仁

美術設定：朝見知弥（シーニックアートスタジオ）

色彩設計：松山愛子

撮影監督：島 直美

編集：武宮むつみ

音響監督：土屋雅紀

音響効果：中島勝大（スワラ・プロ）

音響制作：ブシロードムーブ

音楽：睦月周平、滝澤俊輔（TRYTONELABO）、eba

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

オープニングテーマ：「大好き♡ずっと永遠に♡」（歌：恋太郎ファミリー）

エンディングテーマ：「来れ恋・至れ愛」（歌：恋太郎ファミリー）

キャスト

愛城恋太郎：加藤 渉

花園羽香里：本渡 楓

院田唐音：富田美憂

好本 静：長縄まりあ

栄逢凪乃：瀬戸麻沙美

薬膳楠莉：朝井彩加

花園羽々里：上坂すみれ

原賀胡桃：進藤あまね

銘戸芽衣：三森すずこ

須藤 育：高橋李依

美杉美々美：Lynn

華暮愛々：高尾奏音

伊院知与：石原夏織

ナディー：竹達彩奈

優敷山女：集貝はな

茂見紅葉：古賀 葵

土呂瀞騎士華：？？？

神様：千葉 繁

ナレーション：うえだゆうじ

番組情報

TOKYO MX：7月5日より毎週日曜22:30～

サンテレビ：7月5日より毎週日曜24:30～

とちぎテレビ：7月10日より毎週金曜23:00～

BS11：7月5日より毎週日曜23:00～

AT-X：7月9日より毎週木曜22:00～（リピート放送：毎週月曜10:00～／毎週水曜16:00～）

ABEMA：7月5日より毎週日曜23:00～配信

dアニメストア：7月5日より毎週日曜23:00～配信

他各配信サイト：7月8日より毎週水曜23:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://hyakkano.com/

公式X@hyakkano_anime

©中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会