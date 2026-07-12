2026夏アニメ大特集 第13回
【2026夏アニメ】『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期に、まさかの2026年でのアニメ化『鉄鍋のジャン！』
2026年07月12日 19時15分更新
夏アニメ特集第13回は、『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期にまさかの2026年でのアニメ化『鉄鍋のジャン！』、『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』『闇芝居 十七期』の4作品を紹介。
2026夏アニメ特集 第13回 紹介作品
- だいすき ∞インフィニティ
『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期
- 料理は――“勝負”だ！
『鉄鍋のジャン！』
- ほうき星が輝く夜に、二人の運命は入れ替わった――
『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』
- よってらっしゃい、みてらっしゃい、「闇芝居」の時間ダヨ…。
『闇芝居 十七期』
だいすき ∞インフィニティ
『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』第3期
©中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会
作品解説
中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を！と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から
「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。
しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。
次々に待ち受ける運命の人との出会い――
どうする恋太郎？ どうなる100人の彼女!?
スタッフ
原作：中村力斗、野澤ゆき子（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：佐藤 光
シリーズ構成：あおしまたかし
キャラクターデザイン：矢野 茜
総作画監督：矢野 茜、舘岡千明
サブキャラクターデザイン：西山実果
衣装デザイン：西山実果、岩田莉子
美術監督：扇山秋仁
美術設定：朝見知弥（シーニックアートスタジオ）
色彩設計：松山愛子
撮影監督：島 直美
編集：武宮むつみ
音響監督：土屋雅紀
音響効果：中島勝大（スワラ・プロ）
音響制作：ブシロードムーブ
音楽：睦月周平、滝澤俊輔（TRYTONELABO）、eba
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ
オープニングテーマ：「大好き♡ずっと永遠に♡」（歌：恋太郎ファミリー）
エンディングテーマ：「来れ恋・至れ愛」（歌：恋太郎ファミリー）
キャスト
愛城恋太郎：加藤 渉
花園羽香里：本渡 楓
院田唐音：富田美憂
好本 静：長縄まりあ
栄逢凪乃：瀬戸麻沙美
薬膳楠莉：朝井彩加
花園羽々里：上坂すみれ
原賀胡桃：進藤あまね
銘戸芽衣：三森すずこ
須藤 育：高橋李依
美杉美々美：Lynn
華暮愛々：高尾奏音
伊院知与：石原夏織
ナディー：竹達彩奈
優敷山女：集貝はな
茂見紅葉：古賀 葵
土呂瀞騎士華：？？？
神様：千葉 繁
ナレーション：うえだゆうじ
番組情報
TOKYO MX：7月5日より毎週日曜22:30～
サンテレビ：7月5日より毎週日曜24:30～
とちぎテレビ：7月10日より毎週金曜23:00～
BS11：7月5日より毎週日曜23:00～
AT-X：7月9日より毎週木曜22:00～（リピート放送：毎週月曜10:00～／毎週水曜16:00～）
ABEMA：7月5日より毎週日曜23:00～配信
dアニメストア：7月5日より毎週日曜23:00～配信
他各配信サイト：7月8日より毎週水曜23:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://hyakkano.com/
公式X@hyakkano_anime
©中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会
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