2026夏アニメ大特集 第10回
【2026夏アニメ】話題作の新シリーズが続々！ 『幼女戦記Ⅱ』に『片田舎のおっさん、剣聖になるII』『クレバテスⅡ－魔獣の王と偽りの勇者伝承－』
2026年07月08日 17時45分更新
話題作の新シリーズが続々と放送開始！ 『幼女戦記Ⅱ』に『片田舎のおっさん、剣聖になるII』『クレバテスⅡ－魔獣の王と偽りの勇者伝承－』など、計5作品を紹介。
2026夏アニメ特集 第10回 紹介作品
- 勝利の不協和音が、帝国を惑わす
『幼女戦記Ⅱ』
- 最強のその先へ――
『片田舎のおっさん、剣聖になるII』
- 偽れ。真実を暴くために。
『クレバテスⅡ－魔獣の王と偽りの勇者伝承－』
- 僕の妹がどこかにいっちゃった！？
『サンダー３』
- 本気の恋を知らない面食いイケメン×近寄りがたいクールビューティーのラブゲーム
『パーフェクトアディクション』
勝利の不協和音が、帝国を惑わす
『幼女戦記Ⅱ』
©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会
作品解説
統一暦1926年、秋。
ターニャ・フォン・デグレチャフ中佐は、新編されるサラマンダー戦闘団の指揮官に任じられ、再び苛烈な戦線へと身を投じる。
臨機応変に編成される戦闘団は見た目こそは精強だが、その実は寄せ集めに過ぎなかった。
これで戦争を戦えるのか？
不条理な現実に吠えるターニャ。
追い打ちをかけたのは早すぎる連邦の冬だ。
帝国は出口のない泥沼でもがいていた。
各国が求めるのは、すべてを終わらせるための圧倒的勝利。
しかし、誰も知らない。
自分達が何を望んで、それが本当は何を意味するのかを。
抗いようもなく、ターニャは激動の最前線に立ち続ける――。
スタッフ
原作：カルロ・ゼン（「幼女戦記」／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：篠月しのぶ
監督：山本貴之
シリーズ構成・脚本：猪原健太
キャラクターデザイン・総作画監督：細越裕治
サブキャラクターデザイン：谷口宏美、牧 孝雄、栗田新一
服飾デザイン：谷口宏美
魔導具デザイン：江畑諒真、月田文律
銃器デザイン：秋篠Denforword日和、大津 直、月田文律
プロップデザイン：森山 洋、秋篠Denforword日和
設定考証：鈴木貴昭
メインアニメーター：ほりうちひろゆき、栗田新一
美術監督：平栁 悟（アートスタジオ・ザオ）
色彩設計：中村千穂
撮影監督：木舩颯人
3DCGIディレクター：高橋将人
特技監督：シュウ浩嵩
編集：神宮司由美
音楽：片山修志
音響監督：岩浪美和
アニメーション制作：NUT
製作：幼女戦記2製作委員会
オープニングテーマ：「Why? RED induction」（歌：MYTH & ROID）
エンディングテーマ：「Weiter! Weiter!」（歌：ターニャ・デグレチャフ（CV：悠木 碧））
キャスト
ターニャ：悠木 碧
ヴィーシャ：早見沙織
レルゲン：三木眞一郎
ルーデルドルフ：玄田哲章
ゼートゥーア：大塚芳忠
ヴァイス：濱野大輝
グランツ：小林裕介
ケーニッヒ：笠間 淳
ノイマン：林 大地
ミケル：杉田智和
ウィリアム・ドレイク：森川智之
リリーヤ：日笠陽子
メアリー：戸松 遥
カランドロ：花輪英司
番組情報
AT-X：7月8日より毎週水曜21:30～（リピート放送：7月10日より毎週金曜9:30～／7月14日より毎週火曜15:30～）
TOKYO MX：7月8日より毎週水曜23:30～
サンテレビ：7月8日より毎週水曜25:00～
KBS京都：7月8日より毎週水曜25:30～
BS11：7月8日より毎週水曜25:30～
テレビ愛知：7月8日より毎週水曜25:30～
ABEMA：7月8日より毎週水曜23:00～配信（地上波先行・最速配信）
dアニメストア：7月8日より毎週水曜23:00～配信（地上波先行・最速配信）
他各配信サイト：7月11日より毎週土曜23:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://youjo-senki.jp/
公式X@youjosenki
©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会
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