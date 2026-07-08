話題作の新シリーズが続々と放送開始！ 『幼女戦記Ⅱ』に『片田舎のおっさん、剣聖になるII』『クレバテスⅡ－魔獣の王と偽りの勇者伝承－』など、計5作品を紹介。

勝利の不協和音が、帝国を惑わす

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

作品解説

統一暦1926年、秋。



ターニャ・フォン・デグレチャフ中佐は、新編されるサラマンダー戦闘団の指揮官に任じられ、再び苛烈な戦線へと身を投じる。



臨機応変に編成される戦闘団は見た目こそは精強だが、その実は寄せ集めに過ぎなかった。



これで戦争を戦えるのか？

不条理な現実に吠えるターニャ。



追い打ちをかけたのは早すぎる連邦の冬だ。

帝国は出口のない泥沼でもがいていた。



各国が求めるのは、すべてを終わらせるための圧倒的勝利。

しかし、誰も知らない。

自分達が何を望んで、それが本当は何を意味するのかを。



抗いようもなく、ターニャは激動の最前線に立ち続ける――。

スタッフ

原作：カルロ・ゼン（「幼女戦記」／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：篠月しのぶ

監督：山本貴之

シリーズ構成・脚本：猪原健太

キャラクターデザイン・総作画監督：細越裕治

サブキャラクターデザイン：谷口宏美、牧 孝雄、栗田新一

服飾デザイン：谷口宏美

魔導具デザイン：江畑諒真、月田文律

銃器デザイン：秋篠Denforword日和、大津 直、月田文律

プロップデザイン：森山 洋、秋篠Denforword日和

設定考証：鈴木貴昭

メインアニメーター：ほりうちひろゆき、栗田新一

美術監督：平栁 悟（アートスタジオ・ザオ）

色彩設計：中村千穂

撮影監督：木舩颯人

3DCGIディレクター：高橋将人

特技監督：シュウ浩嵩

編集：神宮司由美

音楽：片山修志

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：NUT

製作：幼女戦記2製作委員会

オープニングテーマ：「Why? RED induction」（歌：MYTH & ROID）

エンディングテーマ：「Weiter! Weiter!」（歌：ターニャ・デグレチャフ（CV：悠木 碧））

キャスト

ターニャ：悠木 碧

ヴィーシャ：早見沙織

レルゲン：三木眞一郎

ルーデルドルフ：玄田哲章

ゼートゥーア：大塚芳忠

ヴァイス：濱野大輝

グランツ：小林裕介

ケーニッヒ：笠間 淳

ノイマン：林 大地

ミケル：杉田智和

ウィリアム・ドレイク：森川智之

リリーヤ：日笠陽子

メアリー：戸松 遥

カランドロ：花輪英司

番組情報

AT-X：7月8日より毎週水曜21:30～（リピート放送：7月10日より毎週金曜9:30～／7月14日より毎週火曜15:30～）

TOKYO MX：7月8日より毎週水曜23:30～

サンテレビ：7月8日より毎週水曜25:00～

KBS京都：7月8日より毎週水曜25:30～

BS11：7月8日より毎週水曜25:30～

テレビ愛知：7月8日より毎週水曜25:30～

ABEMA：7月8日より毎週水曜23:00～配信（地上波先行・最速配信）

dアニメストア：7月8日より毎週水曜23:00～配信（地上波先行・最速配信）

他各配信サイト：7月11日より毎週土曜23:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://youjo-senki.jp/

公式X@youjosenki

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会