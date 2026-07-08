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2026夏アニメ大特集 第10回

【2026夏アニメ】話題作の新シリーズが続々！ 『幼女戦記Ⅱ』に『片田舎のおっさん、剣聖になるII』『クレバテスⅡ－魔獣の王と偽りの勇者伝承－』

2026年07月08日 17時45分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　話題作の新シリーズが続々と放送開始！ 『幼女戦記Ⅱ』に『片田舎のおっさん、剣聖になるII』『クレバテスⅡ－魔獣の王と偽りの勇者伝承－』など、計5作品を紹介。

2026夏アニメ特集 第10回 紹介作品

勝利の不協和音が、帝国を惑わす
『幼女戦記Ⅱ』

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

作品解説
統一暦1926年、秋。

ターニャ・フォン・デグレチャフ中佐は、新編されるサラマンダー戦闘団の指揮官に任じられ、再び苛烈な戦線へと身を投じる。

臨機応変に編成される戦闘団は見た目こそは精強だが、その実は寄せ集めに過ぎなかった。

これで戦争を戦えるのか？
不条理な現実に吠えるターニャ。

追い打ちをかけたのは早すぎる連邦の冬だ。
帝国は出口のない泥沼でもがいていた。

各国が求めるのは、すべてを終わらせるための圧倒的勝利。
しかし、誰も知らない。
自分達が何を望んで、それが本当は何を意味するのかを。

抗いようもなく、ターニャは激動の最前線に立ち続ける――。

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『幼女戦記Ⅱ』

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

スタッフ
原作：カルロ・ゼン（「幼女戦記」／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：篠月しのぶ
監督：山本貴之
シリーズ構成・脚本：猪原健太
キャラクターデザイン・総作画監督：細越裕治
サブキャラクターデザイン：谷口宏美、牧 孝雄、栗田新一
服飾デザイン：谷口宏美
魔導具デザイン：江畑諒真、月田文律
銃器デザイン：秋篠Denforword日和、大津 直、月田文律
プロップデザイン：森山 洋、秋篠Denforword日和
設定考証：鈴木貴昭
メインアニメーター：ほりうちひろゆき、栗田新一
美術監督：平栁 悟（アートスタジオ・ザオ）
色彩設計：中村千穂
撮影監督：木舩颯人
3DCGIディレクター：高橋将人
特技監督：シュウ浩嵩
編集：神宮司由美
音楽：片山修志
音響監督：岩浪美和
アニメーション制作：NUT
製作：幼女戦記2製作委員会
オープニングテーマ：「Why? RED induction」（歌：MYTH & ROID）
エンディングテーマ：「Weiter! Weiter!」（歌：ターニャ・デグレチャフ（CV：悠木 碧））

キャスト
ターニャ：悠木 碧
ヴィーシャ：早見沙織
レルゲン：三木眞一郎
ルーデルドルフ：玄田哲章
ゼートゥーア：大塚芳忠
ヴァイス：濱野大輝
グランツ：小林裕介
ケーニッヒ：笠間 淳
ノイマン：林 大地
ミケル：杉田智和
ウィリアム・ドレイク：森川智之
リリーヤ：日笠陽子
メアリー：戸松 遥
カランドロ：花輪英司

番組情報
AT-X：7月8日より毎週水曜21:30～（リピート放送：7月10日より毎週金曜9:30～／7月14日より毎週火曜15:30～）
TOKYO MX：7月8日より毎週水曜23:30～
サンテレビ：7月8日より毎週水曜25:00～
KBS京都：7月8日より毎週水曜25:30～
BS11：7月8日より毎週水曜25:30～
テレビ愛知：7月8日より毎週水曜25:30～
ABEMA：7月8日より毎週水曜23:00～配信（地上波先行・最速配信）
dアニメストア：7月8日より毎週水曜23:00～配信（地上波先行・最速配信）
他各配信サイト：7月11日より毎週土曜23:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://youjo-senki.jp/
公式X@youjosenki

©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

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