2026夏アニメ大特集 第15回
70作品以上紹介の夏アニメ特集最終回！ 『Re:ゼロ』の4期後編や『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』
2026年07月17日 19時30分更新
70作品以上を紹介してきた夏アニメ特集もついに最終回。今回は配信作品などを中心に紹介。『Re:ゼロ』の4期後編や『リボンの騎士』が原案の『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』など、6作品を紹介。
2026夏アニメ特集 第15回 紹介作品
- 必ず、奪い返す。
『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season 奪還編
- この想いは剣になる
『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』
- 『手札が多めのビクトリア』
- その願いはかなわない。お前たちでは――。
『サイボーグ009ネメシス』
- 遺物も、未来も、奪い尽くせ――。
『盗掘王』
- スター・ウォーズ創造のルーツ”日本から世界待望のジェダイの物語が誕生！
『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』
必ず、奪い返す。
『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season 奪還編
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会
作品解説
水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。
“暴食”の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。
彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。
次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。
猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。
仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる──
スタッフ
原作：長月達平（MF文庫J「Re:ゼロから始める異世界生活」／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：大塚真一郎
監督：篠原正寛
シナリオ監修：長月達平
シリーズ構成：横谷昌宏
キャラクターデザイン・総作画監督：佐川 遥
モンスターデザイン：千葉啓太郎
プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝
美術設定：青木 薫（美峰）
美術監督：木下了香（美峰）
色彩設計：坂本いづみ
撮影監督：宮城己織（T2studio）
3Dディレクター：居嶋健太郎（FelixFilm）
編集：須藤 瞳（REAL-T）
音楽：末廣健一郎
音楽制作：KADOKAWA
音響監督：明田川 仁
音響効果：古谷友二（スワラ・プロ）
音響制作：マジックカプセル
アニメーション制作：WHITE FOX
製作：Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会
オープニング主題歌：「Recollect」（歌：鈴木このみ feat. Ashnikko）
エンディング主題歌：「Ender Ember」（歌：MYTH & ROID feat. TK（凛として時雨））
キャスト
ナツキ・スバル：小林裕介
エミリア：高橋李依
ベアトリス：新井里美
ラム：村川梨衣
レム：水瀬いのり
ユリウス・ユークリウス：江口拓也
アナスタシア・ホーシン：植田佳奈
メィリィ・ポートルート：鈴木絵理
シャウラ：ファイルーズあい
レイド・アストレア：杉田智和
ライ・バテンカイトス／ロイ・アルファルド：河西健吾
ルイ・アルネブ：小原好美
番組情報
AT-X：8月12日より毎週水曜22:00～（リピート放送：8月14日より毎週金曜10:00～／8月18日より毎週火曜16:00～）
TOKYO MX：8月12日より毎週水曜23:00～
KBS京都：8月12日より毎週水曜25:00～
サンテレビ：8月12日より毎週水曜24:30～
BS11：8月12日より毎週水曜25:00～
TSKさんいん中央テレビ：8月12日より毎週水曜24:45～
KAB：8月12日より毎週水曜24:50～
福井放送：8月12日より毎週水曜24:59～
とちぎテレビ：8月12日より毎週水曜25:00～
群馬テレビ：8月12日より毎週水曜25:00～
長野放送：8月12日より毎週水曜25:15～
鹿児島放送：8月12日より毎週水曜25:20～
tbc東北放送：8月12日より毎週水曜25:40～
NST新潟総合テレビ：8月12日より毎週水曜25:40～
長崎放送：8月12日より毎週水曜25:42～
中国放送：8月12日より毎週水曜25:55～
静岡放送：8月12日より毎週水曜25:58～
TVQ九州放送：8月12日より毎週水曜26:00～
テレビ愛知：8月12日より毎週水曜26:05～
テレビ北海道：8月12日より毎週水曜26:15～
IBC岩手放送：8月12日より毎週水曜26:58～
ABEMA：8月12日より毎週水曜22:30～配信
dアニメストア：8月12日より毎週水曜22:30～配信
他各配信サイト：8月15日より毎週土曜22:30～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttp://re-zero-anime.jp/tv/
公式X@Rezero_official
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会
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