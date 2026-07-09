夏アニメ特集第11回は、『コードギアス 奪還のロゼ』『スーパの裏でヤニ吸うふたり』『メビウス・ダスト』『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』の4作品を紹介。

奪われたすべてを取り戻す！ その覚悟があるのなら――

『コードギアス 奪還のロゼ』

©SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design ©2006-2024 CLAMP・ST

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作品解説

光和7年、ネオ・ブリタニア帝国に占領された合衆国日本・旧ホッカイドウブロックに、「ナナシの傭兵」として知られる傭兵兄弟がいた。非常に優れた運動能力とナイトメアフレームの高い操縦技術を持つ兄のアッシュ、頭脳明晰で情報収集、作戦指揮を担当している弟のロゼ。

シトゥンペバリアと呼ばれる難攻不落のエネルギー障壁により4年間、黒の騎士団の解放作戦を退けてきた第100代皇帝カリス・アル・ブリタニアと、彼に仕えるノーランドら皇帝直属の騎士アインベルク達は、再び世界を混乱へと陥れようとしていた。

依頼を受けたロゼとアッシュは、日本人レジスタンスの七煌星団と共に、皇サクヤ奪還のため、ネオ・ブリタニア帝国に立ち向かう。

©SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design ©2006-2024 CLAMP・ST

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スタッフ

原作・企画：サンライズ

ストーリー原案：大河内一楼、谷口悟朗

監督：大橋誉志光

シリーズ構成：木村 暢

キャラクターデザイン原案：CLAMP

キャラクターデザイン：木村貴宏、島村秀一

ナイトメアフレームデザイン：阿久津潤一

メカニックデザイン：重田 智

メインアニメーター：木村貴宏、島村秀一、中谷誠一、重田 智、橋本敬史

美術監督：小幡和寛

色彩設計：忽那亜実、久保木裕一

3DCG：武右エ門

CGI監督：篠田周二

音響監督：明田川 仁

撮影監督：千葉洋之

編集：坂本久美子

音楽：川井憲次

製作：バンダイナムコフィルムワークス、コードギアス製作委員会

オープニング主題歌：「Running In My Head」（歌：MIYAVI）

エンディング主題歌：「ロゼ (Prod.TeddyLoid)」（歌：満島ひかり）

キャスト

ロゼ：天﨑滉平

アッシュ：古川 慎

サクヤ：上田麗奈

カリス：市ノ瀬加那

ノーランド：安元洋貴

キャサリン：東山奈央

ナラ：内山夕実

スタンリー：平川大輔

ヴァルター：加瀬康之

ディボック：水中雅章

クリストフ：吉野裕行

ヒース：逢坂良太

アーノルド：斉藤壮馬

グリード：野島裕史

グラン：小野友樹

黒戸：黒田崇矢

物部：小西克幸

ハルカ：富田美憂

小田：千葉翔也

宗森：坂 泰斗

新城：杉山里穂

佐野：春野 杏

漣：山本兼平

志塚：小林親弘

東見：藤井 隼

岩本：青山 穣

ナタリア：寺崎裕香

メイ：白石晴香

ヴァレン：野川雅史

番組情報

MBS：7月10日より毎週金曜25:53～

TBS：7月10日より毎週金曜25:53～

CBC：7月10日より毎週金曜25:53～

BS-TBS：7月10日より毎週金曜26:30～

ディズニープラス：世界独占配信中

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://geass.jp/roze/

公式X@GEASSPROJECT

©SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design ©2006-2024 CLAMP・ST