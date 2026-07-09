2026夏アニメ大特集 第11回
【2026夏アニメ】『コードギアス 奪還のロゼ』『スーパの裏でヤニ吸うふたり』『メビウス・ダスト』『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』
2026年07月09日 20時05分更新
夏アニメ特集第11回は、『コードギアス 奪還のロゼ』『スーパの裏でヤニ吸うふたり』『メビウス・ダスト』『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』の4作品を紹介。
2026夏アニメ特集 第11回 紹介作品
- 奪われたすべてを取り戻す！ その覚悟があるのなら――
『コードギアス 奪還のロゼ』
- 今夜もあなたとこの場所で。
『スーパの裏でヤニ吸うふたり』
- 〈奇跡の力〉か〈運命の鎖〉か――
『メビウス・ダスト』
- 元魔王と元勇者が平和な世界に転生したら……うっかり恋が始まった!?
『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』
奪われたすべてを取り戻す！ その覚悟があるのなら――
『コードギアス 奪還のロゼ』
©SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design ©2006-2024 CLAMP・ST
©SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design ©2006-2024 CLAMP・ST
作品解説
光和7年、ネオ・ブリタニア帝国に占領された合衆国日本・旧ホッカイドウブロックに、「ナナシの傭兵」として知られる傭兵兄弟がいた。非常に優れた運動能力とナイトメアフレームの高い操縦技術を持つ兄のアッシュ、頭脳明晰で情報収集、作戦指揮を担当している弟のロゼ。
シトゥンペバリアと呼ばれる難攻不落のエネルギー障壁により4年間、黒の騎士団の解放作戦を退けてきた第100代皇帝カリス・アル・ブリタニアと、彼に仕えるノーランドら皇帝直属の騎士アインベルク達は、再び世界を混乱へと陥れようとしていた。
依頼を受けたロゼとアッシュは、日本人レジスタンスの七煌星団と共に、皇サクヤ奪還のため、ネオ・ブリタニア帝国に立ち向かう。
スタッフ
原作・企画：サンライズ
ストーリー原案：大河内一楼、谷口悟朗
監督：大橋誉志光
シリーズ構成：木村 暢
キャラクターデザイン原案：CLAMP
キャラクターデザイン：木村貴宏、島村秀一
ナイトメアフレームデザイン：阿久津潤一
メカニックデザイン：重田 智
メインアニメーター：木村貴宏、島村秀一、中谷誠一、重田 智、橋本敬史
美術監督：小幡和寛
色彩設計：忽那亜実、久保木裕一
3DCG：武右エ門
CGI監督：篠田周二
音響監督：明田川 仁
撮影監督：千葉洋之
編集：坂本久美子
音楽：川井憲次
製作：バンダイナムコフィルムワークス、コードギアス製作委員会
オープニング主題歌：「Running In My Head」（歌：MIYAVI）
エンディング主題歌：「ロゼ (Prod.TeddyLoid)」（歌：満島ひかり）
キャスト
ロゼ：天﨑滉平
アッシュ：古川 慎
サクヤ：上田麗奈
カリス：市ノ瀬加那
ノーランド：安元洋貴
キャサリン：東山奈央
ナラ：内山夕実
スタンリー：平川大輔
ヴァルター：加瀬康之
ディボック：水中雅章
クリストフ：吉野裕行
ヒース：逢坂良太
アーノルド：斉藤壮馬
グリード：野島裕史
グラン：小野友樹
黒戸：黒田崇矢
物部：小西克幸
ハルカ：富田美憂
小田：千葉翔也
宗森：坂 泰斗
新城：杉山里穂
佐野：春野 杏
漣：山本兼平
志塚：小林親弘
東見：藤井 隼
岩本：青山 穣
ナタリア：寺崎裕香
メイ：白石晴香
ヴァレン：野川雅史
番組情報
MBS：7月10日より毎週金曜25:53～
TBS：7月10日より毎週金曜25:53～
CBC：7月10日より毎週金曜25:53～
BS-TBS：7月10日より毎週金曜26:30～
ディズニープラス：世界独占配信中
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://geass.jp/roze/
公式X@GEASSPROJECT
©SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design ©2006-2024 CLAMP・ST
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