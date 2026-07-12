お手頃価格のコーヒーメーカーを導入して、仕事の効率アップ【プライムデー】

仕事の効率を上げるための機器と言えば、まずPC関連が思い浮かびますが、実はコーヒーメーカーに投資するのも◎（なお、コーヒー好きに限る）。プライムデーで見つけた1万円以下のお手頃モデルをピックアップしました。

美味しいコーヒーでしばし休憩 これで仕事の効率上がります

まずはUCCのカプセル式「ドリップポッド」。16個のカプセルがセットで9900円。

カプセル式はランニングコストはどうしても高くなりますが、いろいろな味が楽しめて、待ち時間も短く、掃除も簡単。手間いらずがいいですね。職場の共有マシンとしてもピッタリです。

続いてはドイツメーカーのメリタの「SKT53-3W」。毎日使うのにちょうどいい5杯サイズで蒸らし機能あり。タンク部分は取り外せるので掃除も簡単。見た目もなかなかカッコイイですね。セール価格は9980円。

最後はジェネリック家電メーカーのシロカの「SC-A211」。ミル内蔵でコーヒー豆と粉の両方に対応しています。最大4杯、30分まで保温可能ですが、これなら挽きたてコーヒーを毎回楽しみたいですね！