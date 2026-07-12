Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第80回
お手頃価格のコーヒーメーカーを導入して、仕事の効率アップ【プライムデー】
2026年07月12日 18時30分更新
仕事の効率を上げるための機器と言えば、まずPC関連が思い浮かびますが、実はコーヒーメーカーに投資するのも◎（なお、コーヒー好きに限る）。プライムデーで見つけた1万円以下のお手頃モデルをピックアップしました。
美味しいコーヒーでしばし休憩 これで仕事の効率上がります
まずはUCCのカプセル式「ドリップポッド」。16個のカプセルがセットで9900円。
カプセル式はランニングコストはどうしても高くなりますが、いろいろな味が楽しめて、待ち時間も短く、掃除も簡単。手間いらずがいいですね。職場の共有マシンとしてもピッタリです。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】UCC ドリップポッド 一杯抽出 コーヒーマシン カプセル式 DP3 ブラウン + UCC ドリップポッド テイスティングキット16P ポッド・カプセル 【コーヒーメーカー】 【ギフト】【中元】【歳暮】【母の日】【父の日】【アイスコーヒー対応】【静音】【レギュラーコーヒー対応】【緑茶
続いてはドイツメーカーのメリタの「SKT53-3W」。毎日使うのにちょうどいい5杯サイズで蒸らし機能あり。タンク部分は取り外せるので掃除も簡単。見た目もなかなかカッコイイですね。セール価格は9980円。
|Image from Amazon.co.jp
|メリタ(Melitta) コーヒーメーカー メリタ オルフィプラス ホワイト SKT53-3W【5杯用/蒸らし機能搭載/700ml】
最後はジェネリック家電メーカーのシロカの「SC-A211」。ミル内蔵でコーヒー豆と粉の両方に対応しています。最大4杯、30分まで保温可能ですが、これなら挽きたてコーヒーを毎回楽しみたいですね！
|Image from Amazon.co.jp
|シロカ 全自動コーヒーメーカー SC-A211 ステンレスシルバー | コーヒーメーカー 全自動 ドリップ方式 豆/粉両対応 ミル付き 蒸らし機能 ガラスサーバー コンパクト
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第79回
グルメ困ったときのシーチキン！ 1缶122円で大量購入可能【プライムデー】
-
第78回
グルメ【目的はあくまでタンパク質】美味しく食べてプロテイン補給なギョーザ／シューマイ／唐揚げ
-
第77回
PCパーツ【Amazonブランドで普通に便利】ラチェット式で12in1のドライバが約1500円なら買い
-
第76回
グルメ【今日の夕飯はカレー】ルーにカレー粉、レトルトまで、プライムデーでカレーまとめ買い
-
第75回
PC【スコスコ音】超滑らかな打鍵感！ 日本語配列＆ワイヤレスで1万円切りは買い
-
第74回
PC今から買うなら【32型4K液晶】広大なデスクトップで仕事が捗ります！ 3万円台から購入可能
-
第73回
スマホメジャーメーカーの3万円台タブレット これなら安くても安心【プライムデー】
-
第72回
AppleiPhoneユーザーにとっての最強イヤホン「AirPods Pro 3」が貴重なセール
-
第71回
PC【人気のKeychron】有線オンリーなら8000円以下！ 本格メカニカルキーボード2製品
-
第70回
PC16GBメモリーで10万円前後のノートPC 買って損しないのはこの4製品【プライムデー】
- この連載の一覧へ