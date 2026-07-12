Amazonセール情報大紹介！ 第2045回
Lenovoが半額近くまで値下がり中!? 15.3型「IdeaPad Slim 3」が99,800円【プライムデー明日まで】
2026年07月12日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】Lenovo ノートPC「15.3型 IdeaPad Slim 3（83K7011PJP）」をチェック！
LenovoのノートPC「15.3型 IdeaPad Slim 3（83K7011PJP）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格189,530円のところ、47％オフの99,800円で販売中。
LenovoのノートPCが半額近い価格まで下がっているなら、見逃せない。今回セール対象となった「IdeaPad Slim 3（83K7011PJP）」は、15.3型WUXGA IPS液晶にRyzen 5 150プロセッサー、16GBメモリ、512GB SSDを備えたモデル。仕事用から普段使いまで見据えた15.3型ノートを探しているなら、選択肢に入れたい一台だ。
①16:10の15.3型WUXGA IPS液晶を採用
1920×1200ドットの15.3型WUXGA IPS液晶を搭載。画面比率は16:10で、表面は映り込みを抑えた非光沢仕様となる。約1677万色表示に対応し、縦方向にも表示領域を確保した画面で作業できる。
②指紋認証とプライバシーシャッターを備える
本体には指紋センサーを搭載し、前面のHD 720pカメラにはプライバシーシャッターを備える。JIS配列キーボードにはテンキーとCopilotキーも採用する。
③PD対応USB Type-Cと長時間バッテリー
USB Type-CはPower DeliveryとDisplayPort出力に対応するほか、USB Type-A×2やHDMI、4-in-1カードリーダーも装備。バッテリー駆動時間はアイドル時約17.4時間、動画再生時約8.7時間、本体重量は約1.59kgとなる。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 150プロセッサー
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）
【ディスプレー】15.3型 WUXGA（1920×1200）IPS液晶（16:10・非光沢）
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