Lenovoが半額近くまで値下がり中!? 15.3型「IdeaPad Slim 3」が99,800円【プライムデー明日まで】

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【Amazonプライムデーセール】Lenovo ノートPC「15.3型 IdeaPad Slim 3（83K7011PJP）」をチェック！

LenovoのノートPC「15.3型 IdeaPad Slim 3（83K7011PJP）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格189,530円のところ、47％オフの99,800円で販売中。

LenovoのノートPCが半額近い価格まで下がっているなら、見逃せない。今回セール対象となった「IdeaPad Slim 3（83K7011PJP）」は、15.3型WUXGA IPS液晶にRyzen 5 150プロセッサー、16GBメモリ、512GB SSDを備えたモデル。仕事用から普段使いまで見据えた15.3型ノートを探しているなら、選択肢に入れたい一台だ。

①16:10の15.3型WUXGA IPS液晶を採用

1920×1200ドットの15.3型WUXGA IPS液晶を搭載。画面比率は16:10で、表面は映り込みを抑えた非光沢仕様となる。約1677万色表示に対応し、縦方向にも表示領域を確保した画面で作業できる。

②指紋認証とプライバシーシャッターを備える

本体には指紋センサーを搭載し、前面のHD 720pカメラにはプライバシーシャッターを備える。JIS配列キーボードにはテンキーとCopilotキーも採用する。

③PD対応USB Type-Cと長時間バッテリー

USB Type-CはPower DeliveryとDisplayPort出力に対応するほか、USB Type-A×2やHDMI、4-in-1カードリーダーも装備。バッテリー駆動時間はアイドル時約17.4時間、動画再生時約8.7時間、本体重量は約1.59kgとなる。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 150プロセッサー

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）

【ディスプレー】15.3型 WUXGA（1920×1200）IPS液晶（16:10・非光沢）