Amazonセール情報大紹介！ 第2043回
RTX 5070搭載ノートが29％オフ。Amazon限定版「TUF Gaming A16」プライムデーセール中
2026年07月12日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R507016GA）」をチェック！
ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R507016GA）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格349,800円のところ、29％オフの249,800円で販売中。
今回セール対象の「TUF Gaming A16」はAmazon.co.jp限定モデルで、標準モデルのGeForce RTX 5060 Laptop GPUからGeForce RTX 5070 Laptop GPUへ強化された仕様となっている。Ryzen 7 260や16GBメモリ、512GB SSDに加え、165Hz対応の16型ディスプレイを搭載。ゲームから動画編集まで幅広い用途を視野に入れた構成も魅力だ。
①Amazon限定のRTX 5070搭載モデル
標準モデルはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載するのに対し、本モデルはAmazon.co.jp限定仕様としてGeForce RTX 5070 Laptop GPUを採用。GPUモードの切り替えによりGPUの信号をCPUを介さず直接出力でき、AAAゲームも高フレーム・高解像度で楽しめる。
②Armoury Crateで冷却モードを切り替え
本体内部の発熱源を広くカバーする、静かで強力な冷却システムを備え、内部の熱を効率よく外へ排出。ASUS独自のソフトウェアコントローラー「Armoury Crate」により、実行中のタスクに合わせて冷却モードを簡単に切り替えられる。
③16型165Hz液晶と豊富なインターフェース
16型ノングレア液晶は最大165HzのリフレッシュレートとsRGB約100％に対応。USB4や映像出力対応のType-C、有線LAN、HDMIなどを備え、さまざまな周辺機器との接続にも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 260（8コア/16スレッド）
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4 NVMe/M.2）
【ディスプレー】16型ワイド TFTカラー液晶（1,920×1,200、ノングレア、165Hz）
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