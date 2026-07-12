RTX 5070搭載ノートが29％オフ。Amazon限定版「TUF Gaming A16」プライムデーセール中

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【Amazonプライムデーセール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R507016GA）」をチェック！

ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R507016GA）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格349,800円のところ、29％オフの249,800円で販売中。

今回セール対象の「TUF Gaming A16」はAmazon.co.jp限定モデルで、標準モデルのGeForce RTX 5060 Laptop GPUからGeForce RTX 5070 Laptop GPUへ強化された仕様となっている。Ryzen 7 260や16GBメモリ、512GB SSDに加え、165Hz対応の16型ディスプレイを搭載。ゲームから動画編集まで幅広い用途を視野に入れた構成も魅力だ。

①Amazon限定のRTX 5070搭載モデル

標準モデルはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載するのに対し、本モデルはAmazon.co.jp限定仕様としてGeForce RTX 5070 Laptop GPUを採用。GPUモードの切り替えによりGPUの信号をCPUを介さず直接出力でき、AAAゲームも高フレーム・高解像度で楽しめる。

②Armoury Crateで冷却モードを切り替え

本体内部の発熱源を広くカバーする、静かで強力な冷却システムを備え、内部の熱を効率よく外へ排出。ASUS独自のソフトウェアコントローラー「Armoury Crate」により、実行中のタスクに合わせて冷却モードを簡単に切り替えられる。

③16型165Hz液晶と豊富なインターフェース

16型ノングレア液晶は最大165HzのリフレッシュレートとsRGB約100％に対応。USB4や映像出力対応のType-C、有線LAN、HDMIなどを備え、さまざまな周辺機器との接続にも対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 260（8コア/16スレッド）

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4 NVMe/M.2）

【ディスプレー】16型ワイド TFTカラー液晶（1,920×1,200、ノングレア、165Hz）