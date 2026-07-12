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Amazonセール情報大紹介！ 第2030回

3,990円！ UGREENのQi2マグネット式モバイルバッテリーがプライムデーで安い

2026年07月12日 12時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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UGREEN Air モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電 8.6mm超薄型 Qi2認証 15W急速充電 MagSafe対応 5000mAh 軽量 小型 携帯便利 USB-C PD 20W パススルー充電対応 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12シリーズ / Air対応 PB580 ダークグレー

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】UGREEN Air モバイルバッテリー「PB580」をチェック！

　UGREENのモバイルバッテリー「PB580」がAmazonプライムデーセールに。参考価格5,980円のところ、33％オフの3,990円でで販売中。

　薄型のマグネット式モバイルバッテリーは、容量よりも「毎日持ち歩けるか」が重要である。PB580は5000mAhのため、大容量モデルのように何度も充電する用途には向かないが、スマホの電池が心細くなったときの継ぎ足し用としては扱いやすい。厚さ8.6mm、約126gの軽さを重視するなら、バッグの中に常備しやすい選択肢である。

　Qi2対応のマグネット式ワイヤレス充電は、ケーブルを取り出さずに使えるのが利点である。一方で、ケースの厚みや素材、スマホ側の発熱状況によって使い勝手は変わる。PB580は薄さと軽さを優先した5000mAhモデルなので、長時間の旅行用というより、通勤や外出時の“あと少し充電したい”場面に向いたモバイルバッテリーである。

アマゾンでUGREEN Air モバイルバッテリー「PB580」を入手

①厚さ8.6mmの薄型設計でかさばりにくい

　厚さ8.6mmの薄型設計で、スマホと重ねてもかさばりにくい。ポケットや小さめのバッグにも収まりやすく、「重いから持たない」という状態になりにくいサイズ感に収まっている。

②Qi2対応マグネット式ワイヤレス充電

　Qi2対応のマグネット式ワイヤレス充電を採用し、iPhoneに装着するだけでそのまま充電できる。ケーブルの抜き差しが不要で、手に持ったままでも扱いやすい。

③スマホ約1回分の充電が目安の5000mAh

　容量は5000mAhで、スマホ約1回分の充電が目安になる。大容量ではないが、その分サイズと重さを抑えた構成。外出先での電池切れを防ぐ用途に絞れば、このくらいの容量でも十分カバーできる。

　購入前に確認したいのは、容量と対応機種である。5000mAhは薄型・軽量とのバランスを取った容量で、タブレットや複数台充電を想定するなら10000mAhクラスも候補になる。また、マグネット式ワイヤレス充電は対応するiPhoneやケースとの相性もあるため、厚手ケースを使っている場合は注意したい。

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・商品名：UGREEN Air モバイルバッテリー「PB580」
・メーカー名：UGREEN

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