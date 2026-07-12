Amazonセール情報大紹介！ 第2042回
3万円台でもてんこ盛り。8.8型・2.5K・SIM対応のPHILIPSタブレットが25％オフ
2026年07月12日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】PHILIPS タブレット「T7250」をチェック！
PHILIPSのタブレット「T7250」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格46,980円のところ、25％オフの35,321円で販売中。
8インチ前後のAndroidタブレットは、持ち運びやすさと機能を両立したモデルが意外に少ない。今回セール対象となったPHILIPS「T7250」は、2.5Kディスプレイや4G LTE対応を備えたモデル。動画視聴から外出先での利用まで幅広く活用しやすく、小型でも機能を重視して選びたい人には気になる存在だ。
①2.5K・90Hz対応の8.8型ディスプレイ
8.8型IPSディスプレイは2560×1600ドットの2.5K解像度と90Hzリフレッシュレートに対応。Widevine L1認証を取得し、NetflixやAmazon Prime Video、Disney+などの対応コンテンツをフルHDで視聴できるほか、AACスピーカー2基も備える。
②外出先でも使いやすい4G LTE対応
4G LTE通信に対応し、GPSのほかGLONASS、北斗、QZSSにも対応。顔認証や6軸ジャイロセンサーも備え、位置情報を利用するシーンにも配慮した仕様となっている。
③Android 16とHelio G100を採用
MediaTek Helio G100、Android 16を採用。24GB RAM（8GB物理＋16GB拡張）と128GBストレージを備え、microSDカードで最大1TBまで容量を拡張できる。6300mAhバッテリーとPD18W充電器も付属する。
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