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Amazonセール情報大紹介！ 第2041回

"自分だけ涼しい"卓上クーラー「ここひえ R8」がプライムデーで1万円切り

2026年07月12日 17時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライムデーセール】Shop Japan 卓上冷風機「ここひえ R8」をチェック！

　Shop Japanの卓上クーラー「ここひえ R8」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格10,980円のところ、10％オフの9,882円で販売中。

　卓上サイズで、必要な場所へ冷風を届けるパーソナルクーラー「ここひえ」。2026年版では、本体サイズはそのままにターボモードを初搭載した「ここひえ R8」が登場。プライムデーでは、この最新モデルをお得に選べる機会となっている。

アマゾンでShop Japan 卓上冷風機「ここひえ R8」を入手

①ターボモード初搭載で送風性能を強化

　2026年版では新たにターボモードを搭載。高性能モーターの採用により、従来機種「ここひえ R7」と比べて風速30％アップを実現した。風量は弱・中・強・ターボの4段階から選択でき、使用シーンに応じて切り替えられる。

②サイクロンファンと32枚構造フィルターを採用

　サイクロンファンと32枚構造フィルターを採用。表面積を広げたフィルターが水の蒸発効率を高め、気化熱を利用して冷却した空気を送り出す。さらに防カビ抗菌フィルターも備える。

③首振りやリモコンで使いやすさにも配慮

　約30度・70度の首振り機能や1・2・4時間のタイマーに対応。本体カラーと同色のリモコンが付属するほか、USB給電に対応し、5V・2A以上のモバイルバッテリーでも使用できる。

アマゾンでShop Japan 卓上冷風機「ここひえ R8」を入手
 

・商品名：卓上冷風機「ここひえ R8」
・メーカー名：Shop Japan

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