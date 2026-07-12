「安いスタンダードノート欲しい！」ならFMVの15.6型ノートが10万円台。Core i5・16GB搭載モデルがプライムデー対象

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【Amazonプライムデーセール】FMV ノートPC「WE1-K3（FMVWK3E155_AZ）」をチェック！

FMVのノートPC「WE1-K3（FMVWK3E155_AZ）」がAmazonプライムデー対象。参考価格139,900円のところ、22％オフの109,800円で販売中。

FMVのノートPCを価格重視で選ぶなら、今回のセールは気になるところ。今回対象となった「WE1-K3」は、Core i5-1335Uや16GBメモリ、512GB SSDに加え、Microsoft 365 Personal（24か月版）を利用できる15.6型ノートPC。FMVブランドを検討していた人なら、この機会に見比べておきたい。

①Microsoft 365 Personal（24か月版）を利用できる構成

Microsoft 365 Personal（24か月版）を利用できるほか、Copilotキーも備えた15.6型ノートPC。Core i5-1335Uプロセッサー、16GBメモリ、512GB SSDを組み合わせ、Windows 11 Homeを採用する。

②映り込みを抑えたフルHDノングレア液晶と充実した接続性

15.6型フルHDノングレア液晶を採用し、光の反射を抑えた見やすい画面を備える。USB Type-Cを2基、USB Type-Aを2基のほか、HDMIや有線LANも用意し、Wi-Fi 6Eにも対応する。

③プライバシーカメラシャッターとセキュリティソフトを付属

プライバシーカメラシャッターを備え、カメラを使わないときはシャッターを閉じられる。マカフィー リブセーフ3年版が付属するほか、メーカー保証は1年間となる。

製品スペック

【CPU】Core i5-1335U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）ノングレア液晶