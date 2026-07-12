Amazonセール情報大紹介！ 第2040回
「安いスタンダードノート欲しい！」ならFMVの15.6型ノートが10万円台。Core i5・16GB搭載モデルがプライムデー対象
2026年07月12日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】FMV ノートPC「WE1-K3（FMVWK3E155_AZ）」をチェック！
FMVのノートPC「WE1-K3（FMVWK3E155_AZ）」がAmazonプライムデー対象。参考価格139,900円のところ、22％オフの109,800円で販売中。
FMVのノートPCを価格重視で選ぶなら、今回のセールは気になるところ。今回対象となった「WE1-K3」は、Core i5-1335Uや16GBメモリ、512GB SSDに加え、Microsoft 365 Personal（24か月版）を利用できる15.6型ノートPC。FMVブランドを検討していた人なら、この機会に見比べておきたい。
①Microsoft 365 Personal（24か月版）を利用できる構成
Microsoft 365 Personal（24か月版）を利用できるほか、Copilotキーも備えた15.6型ノートPC。Core i5-1335Uプロセッサー、16GBメモリ、512GB SSDを組み合わせ、Windows 11 Homeを採用する。
②映り込みを抑えたフルHDノングレア液晶と充実した接続性
15.6型フルHDノングレア液晶を採用し、光の反射を抑えた見やすい画面を備える。USB Type-Cを2基、USB Type-Aを2基のほか、HDMIや有線LANも用意し、Wi-Fi 6Eにも対応する。
③プライバシーカメラシャッターとセキュリティソフトを付属
プライバシーカメラシャッターを備え、カメラを使わないときはシャッターを閉じられる。マカフィー リブセーフ3年版が付属するほか、メーカー保証は1年間となる。
製品スペック
【CPU】Core i5-1335U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）ノングレア液晶
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