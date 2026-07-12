Amazonセール情報大紹介！ 第2039回
仕事用14型ノートに欲しい機能を凝縮。MSI「Modern 14」が13万円台
2026年07月12日 15時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI ノートPC「Modern 14 F1MX」をチェック！
MSIのノートPC「Modern 14 F1MX」がAmazonタイムセール対象。参考価格159,800円のところ、13％オフの139,800円で販売中。
仕事用ノートは毎日使うものだからこそ、「あの機能も欲しかった」と後悔しない1台を選びたい。今回タイムセールとなったMSI「Modern 14 F1MX」は、仕事に必要な機能をひと通り備えながら13万円台で購入できる14型ノート。ビジネスノートを探しているなら、どんな構成なのか見ておきたい1台だ。
①有線LAN・トリプルディスプレイ対応
USB Type-C（映像出力・USB PD対応）、HDMI、有線LAN、Wi-Fi 6E、microSDカードリーダーを備え、最大2台の外部ディスプレイへの映像出力にも対応。デスク環境や会議室など、さまざまなビジネスシーンに合わせやすいインターフェースを採用する。
②Core 7・16GB・Office搭載
Core 7 150U、16GB DDR5メモリ、512GB SSDを組み合わせた構成に加え、Microsoft 365 Personal（24か月版）を付属。文書作成や表計算、プレゼンテーションなどに利用でき、購入後すぐに仕事へ活用できる。
③Web会議や持ち運びにも配慮
約1.5kgの14型ボディに、バックライトキーボードや大型タッチパッド、プライバシーシャッター付きWebカメラを採用。MIL-STD 810H準拠に加え、USB PD充電にも対応し、ビジネスでもプライベートでも幅広く利用できる構成となっている。
製品スペック
【CPU】Core 7 150U
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14型 フルHD（1920×1080）ノングレア（60Hz）
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