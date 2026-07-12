仕事用14型ノートに欲しい機能を凝縮。MSI「Modern 14」が13万円台

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【Amazonタイムセール】MSI ノートPC「Modern 14 F1MX」をチェック！

MSIのノートPC「Modern 14 F1MX」がAmazonタイムセール対象。参考価格159,800円のところ、13％オフの139,800円で販売中。

仕事用ノートは毎日使うものだからこそ、「あの機能も欲しかった」と後悔しない1台を選びたい。今回タイムセールとなったMSI「Modern 14 F1MX」は、仕事に必要な機能をひと通り備えながら13万円台で購入できる14型ノート。ビジネスノートを探しているなら、どんな構成なのか見ておきたい1台だ。

①有線LAN・トリプルディスプレイ対応

USB Type-C（映像出力・USB PD対応）、HDMI、有線LAN、Wi-Fi 6E、microSDカードリーダーを備え、最大2台の外部ディスプレイへの映像出力にも対応。デスク環境や会議室など、さまざまなビジネスシーンに合わせやすいインターフェースを採用する。

②Core 7・16GB・Office搭載

Core 7 150U、16GB DDR5メモリ、512GB SSDを組み合わせた構成に加え、Microsoft 365 Personal（24か月版）を付属。文書作成や表計算、プレゼンテーションなどに利用でき、購入後すぐに仕事へ活用できる。

③Web会議や持ち運びにも配慮

約1.5kgの14型ボディに、バックライトキーボードや大型タッチパッド、プライバシーシャッター付きWebカメラを採用。MIL-STD 810H準拠に加え、USB PD充電にも対応し、ビジネスでもプライベートでも幅広く利用できる構成となっている。

製品スペック

【CPU】Core 7 150U

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】14型 フルHD（1920×1080）ノングレア（60Hz）