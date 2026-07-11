Amazonセール情報大紹介！ 第2031回
365 Personal搭載14型モバイルノートが12％オフセール。プライムデーはdynabookを買おう
2026年07月11日 18時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】dynabook ノートPC「MZ/MA（W6MZMA5EAL）」をチェック！
dynabookのノートPC「MZ/MA（W6MZMA5EAL）」がAmazonプライムデーセール対象。過去価格172,810円のところ、12％オフの151,272円で販売中。
今回の「MZ/MA」は、Microsoft 365 Personal（24か月版）を備える14型モバイルノート。Core 5 120Uや16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、仕事から普段使いまで幅広く使える構成となっている。dynabookの14型モバイルを探しているなら、チェックしておきたいモデルだ。
①Core 5と16GBメモリ、512GB SSDを搭載
インテル Core 5 120Uプロセッサーを採用し、Pコアは最大5GHz、Eコアは最大3.8GHzで動作する。16GBメモリとPCIe 4.0対応512GB SSDを組み合わせ、メモリは最大32GBまで対応可能（ユーザーによる交換・増設は不可）。
②14型ワイド液晶とWi-Fi 6E対応
14型ワイド（16:9）FHD広視野角液晶を採用し、約1.38kgの本体に抗菌ボディを組み合わせたモバイルノート。Wi-Fi 6EやBluetooth、4K出力に対応するほか、Webカメラも備え、ACアダプターが付属する。
③Microsoft 365 Personal（24か月版）を付属
Microsoft 365 Personal（24か月版）を備えたモデル。Office Home & Business 2024 オプション付の構成となっており、Windows 11 Home 64ビットを採用する。14型モバイルノートとして持ち運びやすく、仕事にも普段使いにも取り入れやすい仕様だ。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 120U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0対応）
【ディスプレー】14.0型ワイド（16:9）FHD広視野角液晶
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