Amazonセール情報大紹介！ 第2034回
11万円台ノートPCでゲームもしたいなら。RTX 3050搭載MSI「Thin 15 B13U」セール中
2026年07月11日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Thin 15 B13U」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Thin 15 B13U（Thin-15-B13UC-6102JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格144,800円のところ、17％オフの119,800円で販売中。
「ゲームもやるけど、そのためだけに20万円近いノートPCはちょっと…」。そんな人でも、今回のプライムデーならゲーミングノートも現実的な選択肢になってくる。今回セール対象となったMSI「Thin 15 B13U（Thin-15-B13UC-6102JP）」は、RTX 3050 Laptop GPUを搭載した15.6型モデル。普段使い向けのノートPCと並べて検討したくなる1台だ。
①Core i5とRTX 3050を搭載
第13世代Core i5-13420HとGeForce RTX 3050 Laptop GPUを組み合わせた15.6型ゲーミングノート。16GB DDR4メモリと512GB M.2 NVMe SSDを備えるほか、メモリは2スロット構成で空きスロットを1基用意し、合計64GBまで対応する。
②144Hz対応フルHDノングレア液晶
15.6型フルHD（1920×1080）のノングレア液晶に、144Hz対応ゲーミングパネルを採用。毎秒144回の映像書き換えに対応し、動きの激しいゲームでも滑らかな映像表示を実現する。
③薄型ボディと豊富なインターフェース
約21.7mmの薄型設計と約1.86kgのボディを採用。USB 3.2 Gen1 Type-C（映像出力対応）、USB 3.2 Gen1 Type-A×3、HDMIを備え、キーボードやマウス、液晶ディスプレイなどさまざまな機器を接続できる。
製品スペック
【CPU】Core i5-13420H
【メモリ】16GB DDR4
【ストレージ】512GB SSD（M.2 NVMe）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）、ノングレア、144Hz対応
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