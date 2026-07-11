Amazonセール情報大紹介！ 第2033回
Ryzen 5搭載14型ノートPCが44％オフ。Lenovo「IdeaPad Slim 3」が109,800円に
2026年07月11日 19時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003JJP）」をチェック！
LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003JJP）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格196,350円のところ、44％オフの109,800円で販売中。
プライムデーセールでは、Ryzen 5 8640HSを搭載したノートPCが、これまでよりも手が届きやすい価格帯に入ってきた。今回の「IdeaPad Slim 3」もその1台。16GBメモリや512GB SSD、14型WUXGA IPS液晶を備え、この価格ならRyzen 5搭載ノートの有力な選択肢になりそうだ。
①Ryzen 5 8640HSと16GBメモリを搭載
Ryzen 5 8640HSプロセッサーに16GB DDR5メモリ、512GB PCIe NVMe SSDを組み合わせた構成。Windows 11 Homeを搭載し、仕事から日常使いまで幅広く活用できる基本仕様を備える。
②14型WUXGA IPS液晶と16:10画面
ディスプレイは14型WUXGA（1920×1200ドット）のIPS液晶を採用。16:10の画面比率に加え、非光沢仕様とLEDバックライトを組み合わせる。約1,677万色表示に対応した14型ディスプレイとなっている。
③約1.39kgの本体に指紋認証やCopilotキーを搭載
本体重量は約1.39kgで、50Whバッテリーを搭載し、JEITA 3.0測定でアイドル時約12.6時間の駆動時間に対応。指紋センサーやCopilotキー、プライバシーシャッター付きHDカメラ、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3などを備える。
製品スペック
【CPU】Ryzen 5 8640HS
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD
【ディスプレー】14型 WUXGA（1920×1200）IPS液晶（16:10、非光沢）
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