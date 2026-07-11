Ryzen 5搭載14型ノートPCが44％オフ。Lenovo「IdeaPad Slim 3」が109,800円に

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【Amazonプライムデーセール】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003JJP）」をチェック！

LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003JJP）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格196,350円のところ、44％オフの109,800円で販売中。

プライムデーセールでは、Ryzen 5 8640HSを搭載したノートPCが、これまでよりも手が届きやすい価格帯に入ってきた。今回の「IdeaPad Slim 3」もその1台。16GBメモリや512GB SSD、14型WUXGA IPS液晶を備え、この価格ならRyzen 5搭載ノートの有力な選択肢になりそうだ。

①Ryzen 5 8640HSと16GBメモリを搭載

Ryzen 5 8640HSプロセッサーに16GB DDR5メモリ、512GB PCIe NVMe SSDを組み合わせた構成。Windows 11 Homeを搭載し、仕事から日常使いまで幅広く活用できる基本仕様を備える。

②14型WUXGA IPS液晶と16:10画面

ディスプレイは14型WUXGA（1920×1200ドット）のIPS液晶を採用。16:10の画面比率に加え、非光沢仕様とLEDバックライトを組み合わせる。約1,677万色表示に対応した14型ディスプレイとなっている。

③約1.39kgの本体に指紋認証やCopilotキーを搭載

本体重量は約1.39kgで、50Whバッテリーを搭載し、JEITA 3.0測定でアイドル時約12.6時間の駆動時間に対応。指紋センサーやCopilotキー、プライバシーシャッター付きHDカメラ、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3などを備える。

製品スペック

【CPU】Ryzen 5 8640HS

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】14型 WUXGA（1920×1200）IPS液晶（16:10、非光沢）