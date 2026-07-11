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Amazonセール情報大紹介！ 第2030回

初めての電動歯ブラシに狙い目！ オーラルB iO2が5980円に【Amazon限定プライムセール】

2026年07月11日 12時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB【電動初心者の決定版】iO2 iOS21D90BK ブラック 防水 歯科医推奨No.1ブランド【Amazon.co.jp 限定】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon限定プライムセール】ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2が登場！

　ブラウンの電動歯ブラシ「オーラルB iO2」がAmazon限定プライムセールに登場。

　過去価格が1万1,800円のところ、今なら49％OFFの5,980円で購入できます。この価格は昨年末のブラックフライデーと同額。過去1か月で5,000点以上も売れた電動歯ブラシを49％オフという超特価で購入できる、このチャンスをお見逃しなく！

　電動歯ブラシを初めて選ぶなら、機能が多すぎる上位モデルよりも、毎日使う基本機能がきちんとそろったモデルのほうが扱いやすい場合があります。オーラルB iO2は、標準クリーンとやわらかクリーンの2モード、押しつけ防止センサー、2分間タイマーを備えたシンプルな構成。まずは回転式の磨き心地を試してみたい人に向いた1本です。

　購入前に確認したいのは、替えブラシがiOシリーズ専用である点です。本体価格が安くても、継続して使うには替えブラシのコストもかかります。一方で、ブラウンのiOシリーズをこの価格帯で試せるのは魅力。上位モデルほどの多機能さは不要で、毎日の歯磨きを手軽に電動化したい人には検討しやすいモデルです。

アマゾンでブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2を入手

ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2の特徴

　「オーラルB iO2」は、手磨きと比べ、歯垢除去力が99.7％アップする電動歯ブラシです。歯科医発想の丸型回転ブラシがマイクロバイブレーションしながら優しくブラッシングし、奥歯や歯ぐきのキワまで歯垢を除去します。

　口の中4分割をくまなく磨けるよう30秒毎に振動し、たったの2分で簡単にキレイになります。また、ブラシ圧が強いと自動減速する押し付け防止センサーなどの機能を備えています。

まとめ：約半額で買えるチャンスを見逃すな！

　電動歯ブラシは、買って終わりではなく、替えブラシを定期的に交換しながら使うアイテムです。購入時は本体価格だけでなく、対応替えブラシの価格や入手しやすさも見ておくと安心です。とはいえ、iOシリーズの入門機を5980円で試せるなら、手磨きから電動に切り替えるきっかけとしては十分に魅力があります。

　電動歯ブラシに興味はあったけど、値段が高くて敬遠していたという方は、この機会に思い切って購入して1度使ってみてはいかが？

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