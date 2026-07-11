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Amazonセール情報大紹介！ 第2030回

かなり低価格だが、かなり低スペック

わかる人だけ買うべき！2万1000円のWindows 11 Pro搭載ノート「VersaPro タイプVR」／Amazonプライムデー

2026年07月11日 12時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】NEC 11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」をチェック！

　NECの11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」が、Amazonプライムデーセールの対象に。参考価格26,768円のところ、22％オフの21,000円で販売中です。今年前半に参考価格31,636円から17％オフの26,263円だった商品で、そこからさらにお安くなりました。

　文部科学省のGIGAスクール構想向けに開発されたノートパソコンです。米国防総省が定める調達基準「MIL規格（MIL-STD-810H / 810G）」に準拠したテストをクリアした高い堅牢性を備えます。Windows 11 Proを採用し、CPUはインテル Celeron N5100、メモリ8GB、ストレージは64GBのeMMC。光学ドライブとOfficeアプリはありません。

　2万円台前半でWindows 11 Pro搭載ノートが買えるとなると、つい「安い」と反応したくなります。ただしこのモデルは、21年リリースの省電力だがロースペックなCPU、メモリ8GB、ストレージ64GB eMMCという構成で、普段使いのPCとして使うにはかなり厳しいスペックです。複数アプリを入れて使う、写真や動画を保存する、重い作業をこなす、といった普通の用途には向きません。

　一方で、明確な使い道がなくても、安いWindowsノートを触ってみたい、軽量OSを入れて遊んでみたい、サブ機として置いておきたいという人には、割り切り前提で面白い選択肢になりそうです。高い堅牢性も魅力ですし、「この安さなら失敗しても勉強代」「使い道はあとから考える」という人はチェックてはどうでしょうか？

アマゾンでNEC 11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」を入手

基本構成

　OSはWindows 11 Pro。CPUにはインテル Celeron N5100を搭載し、メモリーは8GBです。ストレージは64GBのeMMCで、光学ドライブやOfficeアプリは備えていません。

サイズと操作まわり

　ディスプレイは11.6型で、解像度は1,366×768ドット。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを備えます。本体重量は約1.32kgで、バッテリー駆動時間は約11.4時間。

インターフェイス

　USB Type-C（USB3.2 Gen2、Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き）を1基搭載します。USB Type-A（USB3.2 Gen1）を2基、HDMIポート、ヘッドホン／ヘッドホンマイク端子、microSDメモリーカードスロットも備えます。

事前に把握しておきたい点

　内蔵ストレージは64GBのeMMCを採用しています。容量に限りがあるため、用途によってはmicroSDメモリーカードなど外部ストレージの併用を前提に考える構成です。

製品スペック

【ディスプレイ】 11.6型（1,366×768ドット）

【CPU】 インテル Celeron N5100

【メモリ】8GB（固定）

【ストレージ】64GB eMMC

【OS】Windows 11 Pro

【無線通信】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2

【インターフェイス】USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMI、microSD

【重量】約1.32kg

【バッテリー駆動時間】約11.4時間

アマゾンでNEC 11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」を入手
 

　繰り返しですが、このモデルを選ぶなら、価格の安さだけでなく、スペックの限界も理解しておきたいところです。ウェブ閲覧、テキスト入力、リモート接続、検証用など、これで足りると判断できる人向けです。

　逆に、使い道が明確でなくても、2万円台なら試してみたい、低価格Windowsノートをいじって遊びたいという人には、割り切り前提で面白い選択肢になるかもしれません。

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