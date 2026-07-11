わかる人だけ買うべき！2万1000円のWindows 11 Pro搭載ノート「VersaPro タイプVR」／Amazonプライムデー

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【Amazonで割引中】NEC 11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」をチェック！

NECの11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」が、Amazonプライムデーセールの対象に。参考価格26,768円のところ、22％オフの21,000円で販売中です。今年前半に参考価格31,636円から17％オフの26,263円だった商品で、そこからさらにお安くなりました。

文部科学省のGIGAスクール構想向けに開発されたノートパソコンです。米国防総省が定める調達基準「MIL規格（MIL-STD-810H / 810G）」に準拠したテストをクリアした高い堅牢性を備えます。Windows 11 Proを採用し、CPUはインテル Celeron N5100、メモリ8GB、ストレージは64GBのeMMC。光学ドライブとOfficeアプリはありません。

2万円台前半でWindows 11 Pro搭載ノートが買えるとなると、つい「安い」と反応したくなります。ただしこのモデルは、21年リリースの省電力だがロースペックなCPU、メモリ8GB、ストレージ64GB eMMCという構成で、普段使いのPCとして使うにはかなり厳しいスペックです。複数アプリを入れて使う、写真や動画を保存する、重い作業をこなす、といった普通の用途には向きません。

一方で、明確な使い道がなくても、安いWindowsノートを触ってみたい、軽量OSを入れて遊んでみたい、サブ機として置いておきたいという人には、割り切り前提で面白い選択肢になりそうです。高い堅牢性も魅力ですし、「この安さなら失敗しても勉強代」「使い道はあとから考える」という人はチェックてはどうでしょうか？

基本構成

OSはWindows 11 Pro。CPUにはインテル Celeron N5100を搭載し、メモリーは8GBです。ストレージは64GBのeMMCで、光学ドライブやOfficeアプリは備えていません。

サイズと操作まわり

ディスプレイは11.6型で、解像度は1,366×768ドット。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを備えます。本体重量は約1.32kgで、バッテリー駆動時間は約11.4時間。

インターフェイス

USB Type-C（USB3.2 Gen2、Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き）を1基搭載します。USB Type-A（USB3.2 Gen1）を2基、HDMIポート、ヘッドホン／ヘッドホンマイク端子、microSDメモリーカードスロットも備えます。

事前に把握しておきたい点

内蔵ストレージは64GBのeMMCを採用しています。容量に限りがあるため、用途によってはmicroSDメモリーカードなど外部ストレージの併用を前提に考える構成です。

製品スペック

【ディスプレイ】 11.6型（1,366×768ドット）

【CPU】 インテル Celeron N5100

【メモリ】8GB（固定）

【ストレージ】64GB eMMC

【OS】Windows 11 Pro

【無線通信】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2

【インターフェイス】USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMI、microSD

【重量】約1.32kg

【バッテリー駆動時間】約11.4時間

繰り返しですが、このモデルを選ぶなら、価格の安さだけでなく、スペックの限界も理解しておきたいところです。ウェブ閲覧、テキスト入力、リモート接続、検証用など、これで足りると判断できる人向けです。

逆に、使い道が明確でなくても、2万円台なら試してみたい、低価格Windowsノートをいじって遊びたいという人には、割り切り前提で面白い選択肢になるかもしれません。