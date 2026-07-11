17.3型ノートPCを選ぶなら今！ RTX 5060搭載MSI「Katana 17 HX B14」がセールで21万円切り

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【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14WFK-1073JP」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14（Katana-17-HX-B14WFK-1073JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格270,800円のところ、23％オフの209,800円で販売中。

今回セール対象となったMSIの「Katana 17 HX B14」は、17.3型WQHD・240HzディスプレイにGeForce RTX 5060 Laptop GPU、Core i7-14650HXを搭載。大画面ノートPCを探しているなら、一度は見比べておきたい。

①17.3型WQHD・240Hzディスプレイ

17.3型WQHD（2560×1440）ディスプレイは、ノングレア仕様に加え、最大240Hzのリフレッシュレートに対応。大画面と高解像度、高リフレッシュレートを組み合わせた構成となっており、17インチクラスならではの仕様を備える。

②Core i7とRTX 5060を搭載

第14世代Core i7 HXシリーズのCore i7-14650HXと、GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。16GB DDR5メモリと512GB M.2 NVMe SSDを組み合わせた構成で、メモリは空きスロットを1基備え、2スロット合計で最大96GBまで対応する。

③USB Type-CやHDMIを装備

USB3.2 Gen2 Type-C（映像出力・USB PD対応）を1基備えるほか、USB3.2 Gen2 Type-A×3、HDMI、オーディオコンボジャックを搭載。Wi-Fi 6EやBluetooth、有線LANにも対応する。

製品スペック

【CPU】Core i7-14650HX

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD（M.2 NVMe）

【ディスプレー】17.3型 WQHD（2560×1440）、ノングレア、240Hz