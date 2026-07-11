Amazonセール情報大紹介！ 第2032回
17.3型ノートPCを選ぶなら今！ RTX 5060搭載MSI「Katana 17 HX B14」がセールで21万円切り
2026年07月11日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14WFK-1073JP」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14（Katana-17-HX-B14WFK-1073JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格270,800円のところ、23％オフの209,800円で販売中。
今回セール対象となったMSIの「Katana 17 HX B14」は、17.3型WQHD・240HzディスプレイにGeForce RTX 5060 Laptop GPU、Core i7-14650HXを搭載。大画面ノートPCを探しているなら、一度は見比べておきたい。
①17.3型WQHD・240Hzディスプレイ
17.3型WQHD（2560×1440）ディスプレイは、ノングレア仕様に加え、最大240Hzのリフレッシュレートに対応。大画面と高解像度、高リフレッシュレートを組み合わせた構成となっており、17インチクラスならではの仕様を備える。
②Core i7とRTX 5060を搭載
第14世代Core i7 HXシリーズのCore i7-14650HXと、GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。16GB DDR5メモリと512GB M.2 NVMe SSDを組み合わせた構成で、メモリは空きスロットを1基備え、2スロット合計で最大96GBまで対応する。
③USB Type-CやHDMIを装備
USB3.2 Gen2 Type-C（映像出力・USB PD対応）を1基備えるほか、USB3.2 Gen2 Type-A×3、HDMI、オーディオコンボジャックを搭載。Wi-Fi 6EやBluetooth、有線LANにも対応する。
製品スペック
【CPU】Core i7-14650HX
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB SSD（M.2 NVMe）
【ディスプレー】17.3型 WQHD（2560×1440）、ノングレア、240Hz
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2033回
トピックスRyzen 5搭載14型ノートPCが44％オフ。Lenovo「IdeaPad Slim 3」が109,800円に
-
第2031回
トピックス365 Personal搭載14型モバイルノートが12％オフセール。プライムデーはdynabookを買おう
-
第2030回
トピックス16型有機ELのCopilot+ PCが15万円台に。ASUS「Vivobook S 16」がプライムデーで24％オフ
-
第2030回
トピックスわかる人だけ買うべき！2万1000円のWindows 11 Pro搭載ノート「VersaPro タイプVR」／Amazonプライムデー
-
第2030回
トピックス初めての電動歯ブラシに狙い目！ オーラルB iO2が5980円に【Amazon限定プライムセール】
-
第2029回
トピックス仕事用ノートPCを買うなら注目！ Core i7搭載FMVがプライムデーで12万円台
-
第2028回
トピックスプライムデーならAI PCにも手が届く！ Ryzen AI 5搭載ASUS「Vivobook 14」が18％オフ
-
第2027回
トピックス【プライムデー】安心の国内生産・3年保証付で99,980円。15.6型ノートPC「mouse A5」
-
第2026回
トピックスRTX 5060搭載ノートが17万円台。Amazon限定「Cyborg 15」が26％オフ
-
第2025回
トピックス真夏日こそアツアツ飯！ ラーメンも一人鍋も作れる1LクッキングケトルがAmazonで販売中
- この連載の一覧へ