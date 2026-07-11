Amazonセール情報大紹介！ 第2030回
16型有機ELのCopilot+ PCが15万円台に。ASUS「Vivobook S 16」がプライムデーで24％オフ
2026年07月11日 15時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】ASUS ノートPC「Vivobook S 16（M3607KA-AI5165SIS）」をチェック！
ASUSのノートPC「Vivobook S 16（M3607KA-AI5165SIS）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格209,800円のところ、24％オフの158,800円で販売中。
16型有機ELディスプレイやCopilot+ PC、Microsoft 365 Personal（24カ月版）を備えたASUSの「Vivobook S 16」。プライムデーでは、こうした構成のモデルも手が届きやすい価格になっている。
①Copilot+ PCならではのAI機能に対応
最大50TOPSのNPUを備えたRyzen AI 5 330プロセッサを採用したCopilot+ PC。AI画像生成のコクリエイターやライブキャプション、PC上で行った操作やコンテンツをさかのぼって検索できるリコールなど、Copilot+ PCならではの機能を利用できる。
②Microsoft 365 Personal付属で会議機能も充実
Microsoft 365 Personal（24カ月版）が付属するほか、102キー日本語イルミネートキーボードやテンキーを装備。207万画素IRカメラは顔認証やプライバシーシャッターに対応し、AIノイズキャンセリングやWindows Studio Effectsも利用できる。
③長時間駆動と豊富なインターフェース
アイドル時約17時間、動画再生時約12.1時間のバッテリー駆動に対応。約49分で約60％まで充電できる急速充電も利用できる。Power Delivery対応USB Type-Cを2基備えるほか、HDMI、USB Type-A、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3にも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 330
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【ディスプレー】16型 有機EL（1920×1200ドット、16:10、60Hz）
【その他】Microsoft 365 Personal（24カ月版）、Copilot+ PC
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