仕事用ノートPCを買うなら注目！ Core i7搭載FMVがプライムデーで12万円台

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【Amazonプライムデーセール】FMV ノートPC「WE1-K3（FMVWK3E175_AZ）」をチェック！

FMVのノートPC「WE1-K3（FMVWK3E175_AZ）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格149,800円のところ、17％オフの124,800円で販売中。

プライムデーでは、普段より手が届きやすい価格になったモデルも多い。FMV「WE1-K3」は、Core i7-1355Uプロセッサーや16GBメモリ、512GB SSD、Microsoft 365 Personal（24か月版）を利用できる15.6型ノートPC。仕事用PCを検討しているなら、今こそ見比べておきたい1台だ。

①Core i7・16GB・512GBにMicrosoft 365 Personalも利用可能

Core i7-1355Uプロセッサーに16GBメモリ、512GB SSDを組み合わせた構成に加え、Microsoft 365 Personal（24か月版）も利用できる。本体だけでなく、仕事で使うソフトウェアもまとめて用意できる点が、このモデルの特徴だ。

②映り込みを抑えた15.6型フルHDノングレア液晶

15.6型フルHDノングレア液晶を採用し、光の反射を抑えた見やすいディスプレイとなっている。解像度は1920×1080ドットで、HDMI端子は最大4K出力に対応。外部ディスプレイと組み合わせた利用にも対応する。

③USB Type-C×2や有線LANを備えた充実の接続性視

USB Type-Cを2基、USB Type-Aを2基備え、このうち1基は電源オフUSB充電に対応。HDMIや有線LAN、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3も利用できる。プライバシーカメラシャッターやカーソルキーを一段下げたキーボードレイアウトも採用している。

製品スペック

【CPU】Core i7-1355U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）ノングレア液晶