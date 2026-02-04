このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1204回

来週は真夏日！ 冷えたビールOKのタイガー真空断熱ボトルで乗り切れ

2026年07月11日 03時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで28％オフ】タイガー魔法瓶 真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」をチェック！

　来週から東京では真夏日が続く見込みです。外に出るだけで汗ばむ季節には、冷たい飲み物を持ち歩けるボトルがあると気分が違いますね。タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361は、炭酸飲料にも対応した360mlサイズのステンレスボトルです。

　冷たい炭酸水はもちろん、自宅やレジャーで冷えたビールを楽しみたいときにも気になる1本。暑い夏を、シュワッと冷たい一杯で乗り切りたい人はチェックしておきたいです。

　タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」は現在、Amazonのセール対象になっています。参考価格4,200円のところ、28％オフの3,045円で販売されています。

アマゾンでタイガー魔法瓶 真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」を入手

炭酸飲料に対応した構造

　メーカー仕様として、炭酸飲料への対応が明記されています。フタ部分は炭酸飲料に対応した構造になっており、真空断熱ボトルとしての保冷・保温性能も備えています。うれしいことにメーカー公式サイトでは、「暑い夏は冷たいドリンクやビール、ハイボールなどの炭酸飲料を」の表記が見られます！！

水筒としての基本構成

　炭酸対応をうたっていますが、形状は細身のスリムボトルです。容量は360mlで、バッグに入れて持ち運ぶサイズに収まっています。

　真空断熱構造による保冷・保温対応など、水筒としての仕様は変わっていません。

アマゾンでタイガー魔法瓶 真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」を入手
 

　普通の水筒では入れにくい炭酸飲料を持ち運べる点は、このボトルならではの魅力です。真夏日が続く時期には、冷たい炭酸水をバッグに入れておけるだけでも気分が上がりますし、休日には冷えたビールを楽しむボトルとしても気になります。

　360mlというサイズも、飲み切りやすく持ち出しやすい容量です。食洗機対応で手入れしやすい点も含め、暑い夏を少し楽しくしてくれる1本としてチェックしておきたいです。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥114,800
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ
￥109,800
3
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥108,800
4
HP ノートパソコン OmniBook 5 16-af 16.0インチ IPSディスプレイ インテル Core Ultra 7 32GBメモリ 1TB SSD Windows11 Home スカイブルー Coplilotキー搭載 AI PC (型番：BF8J1PA-AAAA)
HP ノートパソコン OmniBook 5 16-af 16.0インチ IPSディスプレイ インテル Core Ultra 7 32GBメモリ 1TB SSD Windows11 Home スカイブルー Coplilotキー搭載 AI PC (型番：BF8J1PA-AAAA)
￥159,700
5
【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Dell 15 DC15250 15.6インチ Intel Core i5-1334U メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 Personal(24ヶ月)搭載 Windows 11 プラチナシルバー 翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年(HDD返却不要サービス) ND65-GHM3SA
【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Dell 15 DC15250 15.6インチ Intel Core i5-1334U メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 Personal(24ヶ月)搭載 Windows 11 プラチナシルバー 翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年(HDD返却不要サービス) ND65-GHM3SA
￥109,980

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,290
2
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,249
3
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
￥3,490
4
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,270
5
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
6
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
7
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800
8
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥7,490
9
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
10
Anker PowerLine lll Flow USB-C & ライトニング ケーブル MFi認証 Anker絡まないケーブル USB PD対応 シリコン素材採用iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine lll Flow USB-C & ライトニング ケーブル MFi認証 Anker絡まないケーブル USB PD対応 シリコン素材採用iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
￥1,440

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン