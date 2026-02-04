来週は真夏日！ 冷えたビールOKのタイガー真空断熱ボトルで乗り切れ

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【Amazonで28％オフ】タイガー魔法瓶 真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」をチェック！

来週から東京では真夏日が続く見込みです。外に出るだけで汗ばむ季節には、冷たい飲み物を持ち歩けるボトルがあると気分が違いますね。タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」は、炭酸飲料にも対応した360mlサイズのステンレスボトルです。

冷たい炭酸水はもちろん、自宅やレジャーで冷えたビールを楽しみたいときにも気になる1本。暑い夏を、シュワッと冷たい一杯で乗り切りたい人はチェックしておきたいです。

タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトル「MKB-T361」は現在、Amazonのセール対象になっています。参考価格4,200円のところ、28％オフの3,045円で販売されています。

炭酸飲料に対応した構造

メーカー仕様として、炭酸飲料への対応が明記されています。フタ部分は炭酸飲料に対応した構造になっており、真空断熱ボトルとしての保冷・保温性能も備えています。うれしいことにメーカー公式サイトでは、「暑い夏は冷たいドリンクやビール、ハイボールなどの炭酸飲料を」の表記が見られます！！

水筒としての基本構成

炭酸対応をうたっていますが、形状は細身のスリムボトルです。容量は360mlで、バッグに入れて持ち運ぶサイズに収まっています。

真空断熱構造による保冷・保温対応など、水筒としての仕様は変わっていません。

普通の水筒では入れにくい炭酸飲料を持ち運べる点は、このボトルならではの魅力です。真夏日が続く時期には、冷たい炭酸水をバッグに入れておけるだけでも気分が上がりますし、休日には冷えたビールを楽しむボトルとしても気になります。

360mlというサイズも、飲み切りやすく持ち出しやすい容量です。食洗機対応で手入れしやすい点も含め、暑い夏を少し楽しくしてくれる1本としてチェックしておきたいです。