真夏日こそアツアツ飯！ ラーメンも一人鍋も作れる1LクッキングケトルがAmazonで販売中

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アイリスオーヤマ「クッキングケトル ICK-M1200-B」をチェック！

来週から東京では真夏日が続く見込み。外に出るだけで汗ばむ季節だが、そんな暑さを逆に楽しむなら、あえてアツアツのラーメンや一人鍋という選択もある。

アイリスオーヤマの「クッキングケトル ICK-M1200-B」は、湯沸かしだけでなく、インスタント麺や鍋、煮込み、炊飯までこなせる1Lサイズの卓上調理家電。火を使わず電気で加熱できるため、コンロの前に立ち続けなくていいのもポイントである。エアコンの効いた部屋で、できたての熱々料理を楽しみたい人に向く1台だ。

Amazonで6,509円で販売中で、プライムデーセール期間中だが、特に値引き表示はされていない。しかし、今年2月22日には「参考価格11,636円のところ、44％オフの6,509円」として販売されており、当時の割引価格で現在も購入可能となる。

ラーメンでも鍋でも、まずはコンロに鍋をかける。その工程を机の上に移すのが、この1L家電だ。電気で加熱し、湯を沸かし、麺をゆで、そのまま鍋まで1台でまかなう。火を使わず、1台で完結する。一人鍋や袋めんを作る人なら、この便利さは見逃せない。

火を使わず、机の上で加熱

AC100V・1200Wの電気式。本体で直接加熱し、コンロに鍋をかける工程を省く。卓上で湯を沸かし、麺をゆで、鍋まで1台でまかなう。

1Lで鍋もラーメンも担う

最大容量は約1.0L。自動メニューは［鍋／インスタント麺／煮込み／サラダチキン／炊飯］の5種。温度は40～100℃で10℃単位の調整。湯沸かしから鍋までを1台で扱う設計。

湯切り口と丸洗い

ふたの注ぎ口で湯切りが行える。麺をゆでたあと、そのまま傾けて湯を落とす。鍋部分は丸ごと水洗いできる。空焚き防止、鍋無し検知、マグネット式電源コードも備える。

夏の食事は、そうめんや冷やし麺に偏りがちだが、たまには熱々の料理で食欲を刺激したい。クッキングケトル ICK-M1200-Bなら、湯沸かしだけでなく、インスタント麺や鍋、煮込み、炊飯まで1台でこなせる。

火を使わず、食卓でそのまま調理しやすい点も魅力である。来週からの真夏日続きに備えて、“あえて熱いものを食べる”ための家電として検討してみるのもありだ。