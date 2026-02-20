このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第2025回

真夏日こそアツアツ飯！ ラーメンも一人鍋も作れる1LクッキングケトルがAmazonで販売中

2026年07月11日 02時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アイリスオーヤマ クッキングケトル 一人暮らし 一人鍋 ラーメン 丸洗い可 湯切り機能付 温度調節 40℃~100℃ 1L ICK-M1200-B ブラック 節電対策

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アイリスオーヤマ「クッキングケトル ICK-M1200-B」をチェック！

　来週から東京では真夏日が続く見込み。外に出るだけで汗ばむ季節だが、そんな暑さを逆に楽しむなら、あえてアツアツのラーメンや一人鍋という選択もある。

　アイリスオーヤマの「クッキングケトル ICK-M1200-B」は、湯沸かしだけでなく、インスタント麺や鍋、煮込み、炊飯までこなせる1Lサイズの卓上調理家電。火を使わず電気で加熱できるため、コンロの前に立ち続けなくていいのもポイントである。エアコンの効いた部屋で、できたての熱々料理を楽しみたい人に向く1台だ。

　Amazonで6,509円で販売中で、プライムデーセール期間中だが、特に値引き表示はされていない。しかし、今年2月22日には「参考価格11,636円のところ、44％オフの6,509円」として販売されており、当時の割引価格で現在も購入可能となる。

　ラーメンでも鍋でも、まずはコンロに鍋をかける。その工程を机の上に移すのが、この1L家電だ。電気で加熱し、湯を沸かし、麺をゆで、そのまま鍋まで1台でまかなう。火を使わず、1台で完結する。一人鍋や袋めんを作る人なら、この便利さは見逃せない。

アマゾンでアイリスオーヤマ「クッキングケトル ICK-M1200-B」を入手

火を使わず、机の上で加熱

　AC100V・1200Wの電気式。本体で直接加熱し、コンロに鍋をかける工程を省く。卓上で湯を沸かし、麺をゆで、鍋まで1台でまかなう。

1Lで鍋もラーメンも担う

　最大容量は約1.0L。自動メニューは［鍋／インスタント麺／煮込み／サラダチキン／炊飯］の5種。温度は40～100℃で10℃単位の調整。湯沸かしから鍋までを1台で扱う設計。

湯切り口と丸洗い

　ふたの注ぎ口で湯切りが行える。麺をゆでたあと、そのまま傾けて湯を落とす。鍋部分は丸ごと水洗いできる。空焚き防止、鍋無し検知、マグネット式電源コードも備える。

　夏の食事は、そうめんや冷やし麺に偏りがちだが、たまには熱々の料理で食欲を刺激したい。クッキングケトル ICK-M1200-Bなら、湯沸かしだけでなく、インスタント麺や鍋、煮込み、炊飯まで1台でこなせる。

　火を使わず、食卓でそのまま調理しやすい点も魅力である。来週からの真夏日続きに備えて、“あえて熱いものを食べる”ための家電として検討してみるのもありだ。

アマゾンでアイリスオーヤマ「クッキングケトル ICK-M1200-B」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥114,800
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ
￥109,800
3
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥108,800
4
HP ノートパソコン OmniBook 5 16-af 16.0インチ IPSディスプレイ インテル Core Ultra 7 32GBメモリ 1TB SSD Windows11 Home スカイブルー Coplilotキー搭載 AI PC (型番：BF8J1PA-AAAA)
HP ノートパソコン OmniBook 5 16-af 16.0インチ IPSディスプレイ インテル Core Ultra 7 32GBメモリ 1TB SSD Windows11 Home スカイブルー Coplilotキー搭載 AI PC (型番：BF8J1PA-AAAA)
￥159,700
5
【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Dell 15 DC15250 15.6インチ Intel Core i5-1334U メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 Personal(24ヶ月)搭載 Windows 11 プラチナシルバー 翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年(HDD返却不要サービス) ND65-GHM3SA
【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Dell 15 DC15250 15.6インチ Intel Core i5-1334U メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 Personal(24ヶ月)搭載 Windows 11 プラチナシルバー 翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年(HDD返却不要サービス) ND65-GHM3SA
￥109,980

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,290
2
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,249
3
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
￥3,490
4
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,270
5
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
6
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
7
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800
8
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥7,490
9
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
10
Anker PowerLine lll Flow USB-C & ライトニング ケーブル MFi認証 Anker絡まないケーブル USB PD対応 シリコン素材採用iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine lll Flow USB-C & ライトニング ケーブル MFi認証 Anker絡まないケーブル USB PD対応 シリコン素材採用iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
￥1,440

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン