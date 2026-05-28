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Amazonセール情報大紹介！ 第2024回

扇風機ではつらい30度超えの日に、工事不要スポットクーラーが3万円台前半

2026年07月11日 02時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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タンスのゲン スポットクーラー 家庭用【猛暑対応モデル】パワフル2.6kW 除湿機能【窓パネル×4 テラス窓にも対応！】7-11畳 30L/日 ポータブルクーラー 冷風機 スポットエアコン79800012(119656)

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライムデーセール】タンスのゲン スポットクーラー 2.6kWモデルをチェック！

　タンスのゲンのスポットクーラー 2.6kWモデルがAmazonプライムデーセールの対象に。参考価格3万4999円のところ、10％オフの3万1499円で販売中（７月１１日現在）。

　エアコンを増設したくても、工事費や設置場所の都合で簡単には決められない部屋は少なくない。そんなときに候補になるのが、排熱ダクトと窓パネルを使って設置するスポットクーラーである。一般的な扇風機やサーキュレーターとは違い、冷風・除湿・送風を使い分けられるため、寝室や作業部屋、エアコンの風が届きにくい部屋の暑さ対策として検討しやすい。

　スポットクーラーは、置けばすぐ部屋全体がエアコンのように冷える製品ではない。排熱を外へ逃がす設置が必要で、本体も約22kgと軽量家電ではない点には注意が必要だ。一方で、工事不要で導入でき、窓パネルや排熱ダクトなどの付属品が揃っているため、エアコン増設が難しい場所での現実的な冷房手段となるだろう。

アマゾンでタンスのゲン スポットクーラー 2.6kWモデルを入手

①最大2.6kWのパワフル冷却

　最大2.6kW（60Hz）の冷房能力を備えた7〜11畳向けモデル。風量は2段階から選べ、周辺温度40℃まで動作する猛暑対応モデルなのも特徴だ。

②1日30Lの強力除湿も備える

　最大1日30Lの除湿性能を備え、冷風だけでなく除湿用途でも使えるモデル。冷風モード時はノンドレン構造を採用し、排水回数を減らしているのも特徴。空気のベタつきを減らせるので、蒸し暑さがつらい時期にも助かる。

③テラス窓まで使える窓パネル4枚付き

　付属の窓パネルは4枚構成で、最大226cmのテラス窓サイズまでカバー。排熱ダクトは直径15cmで長さ24〜150cmまで伸縮し、レインカバーや虫よけ網、固定金具、スポンジシールも付属する。本体は約22kgあるが取っ手とキャスターが付いており、必要な付属品も最初から揃っている。

　購入前に確認しておきたいのは、設置する窓の形状、排熱ダクトを外へ出せるか、本体サイズと置き場所である。スポットクーラーは排熱処理がうまくできないと性能を発揮しにくいため、窓パネルを取り付けられる環境かどうかは重要だ。エアコン代わりとして過度に期待するより、「工事が難しい部屋に冷風を足す」家電として見るのがよい。

　本製品は冷風に加えて除湿や送風にも対応しているため、夏場の湿気対策にも使いやすい。ただし、稼働音や排水、排熱ダクトの取り回しはスポットクーラーならではのチェックポイントである。設置条件が合えば、エアコン増設より手軽に導入できる暑さ対策として有力な選択肢になる。

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・商品名：スポットクーラー 2.6kWモデル
・メーカー名：タンスのゲン

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