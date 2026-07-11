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Amazonセール情報大紹介！ 第2024回

Dropbox Plus 3年版が33,440円、2TBクラウドをまとめて確保

2026年07月11日 12時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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ソースネクスト ｜ Dropbox Plus 3年版｜ クラウドサービス ｜ Windows・Mac・Android・iOS対応 (3年版)

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【Amazonプライムデー】ソースネクスト Dropbox Plus 3年版が登場！

　6億人が利用しているオンラインストレージサービス、Dropboxの2TB (2,048 GB)まで使える有料版Dropbox Plus 3年版がAmazonプライムデーに登場中です。

　過去価格4万2,700円のところ、22%OFFの33,440円で購入できます。機能面はDropboxが直接販売する「Dropbox Plus」（3年換算で税込み47,520円）と同じです。

　今年5月の「Amazonスマイル Sale」では3万7,500円、25年末のブラックフライデーでは33,440円でした。今回のプライムデーはブラックフライデーと同額であり、お得な価格と言えるでしょう

　Dropboxを写真や動画、仕事用ファイルの保管先として使い続けている人にとって、クラウドストレージは一度容量を増やすと戻しにくいサービスです。2TBを3年分まとめて確保できる本製品は、月額課金を細かく気にせず長く使いたい人に向いています。購入時は販売元やサポート条件、既存アカウントへの適用可否を確認しておくと安心です。

　クラウドストレージは、スマホ写真、PCの作業データ、共有用ファイルが増えるほど重要度が上がります。Dropbox Plus 3年版は、2TBの容量を長期間まとめて利用できる点が魅力です。一方で、シリアル番号と手順が同梱される商品なので、登録方法や現在使っているDropboxアカウントとの扱いは事前に確認しておきたいところです。

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ソースネクスト Dropbox Plus 3年版の特徴

　「Dropbox Plus 3年版」は、世界でも例のないソースネクストだけの特別版。無料版に比べてメリットが大きく、ノートPCやスマホを紛失、盗難された場合、遠隔操作でフォルダを削除などが行える、ヘビーユーザー向けの人気商品です。

商品仕様

・対応OS：Windows、Mac、iOS、Android

・CPU：OSの推奨環境に準ずる

・メモリ：2GB以上

・HDD：1GB以上

インターネット接続と Dropbox, Inc.への登録が必要、最新の動作環境についてはDropbox公式ページを確認

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　クラウドストレージは一度データを預けると、移行の手間も大きくなります。そのため、3年版のような長期商品は、価格だけでなく自分の利用スタイルに合うかどうかも大切です。Dropboxをすでに使っている人、2TBクラスの容量が必要な人は、セール中に条件を確認しておく価値があります。

　購入時に注意したいのは、正規販売店からの購入かどうかです。商品ページでは、転売品や中古販売、オークションなど正規販売店以外からの購入品はサポート対象外と案内されています。長期利用を前提とする3年版だけに、価格だけでなく販売元、サポート条件、対応OS、現在利用中のDropboxアカウントとの扱いを事前に確認しておくことが大切です。

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