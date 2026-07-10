クリエイター御用達！ アドビの「Creative Cloud Pro」がキャンペーン中

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Creative Cloud Proは、Adobe（アドビ）が販売する定額制サービスです。Amazonでは初回購入の人限定で、10万2960円で販売されています（7月10日現在）。

Photoshop／Illustrator／Acrobatなど、画像や動画の生成・加工をする場合は必需品ともいえるこれらのソフトを使用でき、いつでもクリエイティブな作業に没頭できます。

また、同社の生成AI「Firefly」による画像・動画生成も使用できます。作業フローにAIを組み込めるのが好評です。

標準AI機能は無制限！

主な限定機能として、「テキストから画像生成」や「生成塗りつぶし」など標準クリエイティブAI機能を無制限に利用可能となります。また、動画・音声のプレミアムクリエイティブAI機能用に4000クレジットが付与されるほか、Creative Cloudのwebおよびモバイルアプリの完全アクセスも可能となります。

100GBストレージが付属

100GBのクラウドストレージと2万種類以上のフォントを利用可能になります。ビジネスでもプライベートでも、ストレージはいくらあっても困りません。

モバイル連携が可能に

PCからの作業だけでなく、モバイルタブレットやスマホと連携して外出先でも作業ができるようになります。いつでもどこでもクリエイティブな発想をすぐ形にできます。

まとめ：プロも買う定番ツール

おすすめしたいのは、「日常的にクリエイティブなことをする人」です。イラストの作成や画像の編集はやはりアドビのソフトに一日の長があります。プロも使う安心なツールセットです。

生成AI「Firefly」は著作権の問題をクリアしており、ビジネスなどでも安心して使えるのがメリットの一つ。なおキャンペーン専用製品のため、7月13日までの販売となります。もう時間があまりないので、この機会に購入を検討してみては。