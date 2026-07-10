Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第92回
クリエイター御用達！ アドビの「Creative Cloud Pro」がキャンペーン中
2026年07月10日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
画像生成や動画生成もおまかせ
「Creative Cloud Pro」
Creative Cloud Proは、Adobe（アドビ）が販売する定額制サービスです。Amazonでは初回購入の人限定で、10万2960円で販売されています（7月10日現在）。
Photoshop／Illustrator／Acrobatなど、画像や動画の生成・加工をする場合は必需品ともいえるこれらのソフトを使用でき、いつでもクリエイティブな作業に没頭できます。
また、同社の生成AI「Firefly」による画像・動画生成も使用できます。作業フローにAIを組み込めるのが好評です。
「Creative Cloud Pro」の特徴
標準AI機能は無制限！
主な限定機能として、「テキストから画像生成」や「生成塗りつぶし」など標準クリエイティブAI機能を無制限に利用可能となります。また、動画・音声のプレミアムクリエイティブAI機能用に4000クレジットが付与されるほか、Creative Cloudのwebおよびモバイルアプリの完全アクセスも可能となります。
100GBストレージが付属
100GBのクラウドストレージと2万種類以上のフォントを利用可能になります。ビジネスでもプライベートでも、ストレージはいくらあっても困りません。
モバイル連携が可能に
PCからの作業だけでなく、モバイルタブレットやスマホと連携して外出先でも作業ができるようになります。いつでもどこでもクリエイティブな発想をすぐ形にできます。
まとめ：プロも買う定番ツール
おすすめしたいのは、「日常的にクリエイティブなことをする人」です。イラストの作成や画像の編集はやはりアドビのソフトに一日の長があります。プロも使う安心なツールセットです。
生成AI「Firefly」は著作権の問題をクリアしており、ビジネスなどでも安心して使えるのがメリットの一つ。なおキャンペーン専用製品のため、7月13日までの販売となります。もう時間があまりないので、この機会に購入を検討してみては。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第91回
トピックス足がラクなサンダル、欲しくない？ ニューバランスの涼しげな一足が32％オフ、今のうちに買っちゃえ
-
第90回
トピックス床のゴミ、光で丸見え！ ダイソンのコードレス掃除機が4万5000円に
-
第89回
トピックス水拭き対応「ルンバ」が5万円の衝撃！プライムデー先行セールで超お買い得に
-
第88回
トピックス最強の静けさを1万1290円で！「Anker Soundcore Liberty 5」ノイキャン機能が進化したワイヤレスイヤホン
-
第87回
トピックスコレで必要十分！「Apple Watch SE 3」を3万円台で買えるタイムセール開催中
-
第86回
トピックスケーブル別持ちしなくていいのが最高！ Belkinのケーブル内蔵USB-C急速充電器が22％オフ
-
第85回
トピックスゼンハイザーの有線イヤホン「IE 200」が9800円！ プライムデー先行セールで“手を出しやすい”価格帯へ
-
第84回
トピックス「Forza Horizon 6」のハンコンデビューにも最適！ Logicool「G923d」が1万8000円引きの超特価
-
第83回
トピックス雨もぬかるみも気にならない！ アディダスのゴアテックスシューズが34％オフ！
-
第82回
トピックスコレが読書の最適解！「Kindle Paperwhite」がセールで9000円引きの安さに
- この連載の一覧へ