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Amazonセール情報大紹介！ 第2028回

プライムデーならAI PCにも手が届く！ Ryzen AI 5搭載ASUS「Vivobook 14」が18％オフ

2026年07月11日 14時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライムデーセール】ASUS ノートPC「Vivobook 14（M1407KA-AI5165BUAM）」をチェック！

　ASUSのノートPC「Vivobook 14（M1407KA-AI5165BUAM）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格169,800円のところ、18％オフの139,800円で販売中。

　プライムデーでは、AI PCも手が届きやすい価格に。その中でもASUS「Vivobook 14」は、最大50TOPSのNPUを備えたRyzen AI 5プロセッサ搭載のCopilot+ PCだ。16GBメモリや512GB SSD、14型WUXGAディスプレイを備える。AI PCを選択肢に入れるなら、この機会に検討したいモデルだ。

アマゾンでASUS ノートPC「Vivobook 14（M1407KA-AI5165BUAM）」を入手

①最大50TOPSのNPUを備えたCopilot+ PC

　最大50TOPSのNPUを備えるRyzen AI 5プロセッサ搭載のCopilot+ PC。それに加え、写真や動画を管理できる「StoryCube」、AIでアイデアを可視化する「MuseTree」など、ASUS独自のAI機能にも対応する。

②16:10ディスプレイとDirac共同設計オーディオ

　14型WUXGA（1920×1200ドット）の16:10ノングレア液晶を採用。三辺狭額ベゼルにより表示領域を広く確保し、Diracと共同設計したオーディオシステムも備える。画面表示とサウンドの両面に配慮した仕様となっている。

③顔認証やUSB Type-C給電にも対応

　約1.54kgの本体に、Power Delivery対応USB Type-Cを2基搭載。本体への給電や映像出力に対応するほか、IRカメラによるWindows Hello対応の顔認証やWebカメラのプライバシーシャッターも備える。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 330（4コア/8スレッド）

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4 NVMe）

【ディスプレー】14型WUXGA（1920×1200ドット）ノングレア・16:10

【その他】Copilot+ PC、Windows 11 Home、Wi-Fi 6、約1.54kg、Officeなし

アマゾンでASUS ノートPC「Vivobook 14（M1407KA-AI5165BUAM）」を入手
 

・商品名：ノートPC「Vivobook 14（M1407KA-AI5165BUAM）」
・メーカー名：ASUS

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