RTX 5060搭載ノートが17万円台。Amazon限定「Cyborg 15」が26％オフ

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【Amazonプライムデーセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-B13WFKG-1172JP）」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-B13WFKG-1172JP）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格239,800円のところ、26％オフの178,000円で販売中。

プライムデーでは、普段ならワンランク上の構成も選択肢に入ってくる。RTX 5060搭載ノートを17万円台で選べるのも、今回のセールならでは。「Cyborg 15」は、Core i7-13620Hや144Hz対応ディスプレイを備えるAmazon限定モデルで、通常モデルとは異なるGPU構成を採用している。

①Amazon限定でRTX 5060を搭載

通常モデルがGeForce RTX 3050を搭載するのに対し、本モデルはAmazon限定としてGeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用。Core i7-13620Hと16GB DDR5メモリ、512GB SSDを組み合わせ、通常モデルとは異なるGPU構成となっている。

②144Hzディスプレイと冷却設計を採用

15.6型フルHDノングレアディスプレイは毎秒144回の映像書き換えに対応。CPU・GPUの熱を効率的に排出する冷却設計を採用し、長時間のハードなゲームプレイでも高パフォーマンス状態を安定して維持できる。

③サイバーパンクデザインとRGBキーボード

サイバーパンクの世界観をイメージしたデザインを採用し、スケルトン素材や特徴的な曲線模様で個性を演出。RGBバックライト内蔵のテンキー付きゲーミングキーボードはLEDカラーのカスタマイズに対応し、視認性と耐久性も備えている。

製品スペック

【CPU】Core i7-13620H

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）ノングレア、144Hz