Amazonセール情報大紹介！ 第2026回
RTX 5060搭載ノートが17万円台。Amazon限定「Cyborg 15」が26％オフ
2026年07月11日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-B13WFKG-1172JP）」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-B13WFKG-1172JP）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格239,800円のところ、26％オフの178,000円で販売中。
プライムデーでは、普段ならワンランク上の構成も選択肢に入ってくる。RTX 5060搭載ノートを17万円台で選べるのも、今回のセールならでは。「Cyborg 15」は、Core i7-13620Hや144Hz対応ディスプレイを備えるAmazon限定モデルで、通常モデルとは異なるGPU構成を採用している。
①Amazon限定でRTX 5060を搭載
通常モデルがGeForce RTX 3050を搭載するのに対し、本モデルはAmazon限定としてGeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用。Core i7-13620Hと16GB DDR5メモリ、512GB SSDを組み合わせ、通常モデルとは異なるGPU構成となっている。
②144Hzディスプレイと冷却設計を採用
15.6型フルHDノングレアディスプレイは毎秒144回の映像書き換えに対応。CPU・GPUの熱を効率的に排出する冷却設計を採用し、長時間のハードなゲームプレイでも高パフォーマンス状態を安定して維持できる。
③サイバーパンクデザインとRGBキーボード
サイバーパンクの世界観をイメージしたデザインを採用し、スケルトン素材や特徴的な曲線模様で個性を演出。RGBバックライト内蔵のテンキー付きゲーミングキーボードはLEDカラーのカスタマイズに対応し、視認性と耐久性も備えている。
製品スペック
【CPU】Core i7-13620H
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）ノングレア、144Hz
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2030回
トピックスわかる人だけ買うべき！2万1000円のWindows 11 Pro搭載ノート「VersaPro タイプVR」／Amazonプライムデー
-
第2030回
トピックス初めての電動歯ブラシに狙い目！ オーラルB iO2が5980円に【Amazon限定プライムセール】
-
第2028回
トピックスプライムデーならAI PCにも手が届く！ Ryzen AI 5搭載ASUS「Vivobook 14」が18％オフ
-
第2027回
トピックス【プライムデー】安心の国内生産・3年保証付で99,980円。15.6型ノートPC「mouse A5」
-
第2025回
トピックス真夏日こそアツアツ飯！ ラーメンも一人鍋も作れる1LクッキングケトルがAmazonで販売中
-
第2024回
トピックスDropbox Plus 3年版が33,440円、2TBクラウドをまとめて確保
-
第2024回
トピックス扇風機ではつらい30度超えの日に、工事不要スポットクーラーが3万円台前半
-
第2023回
トピックス初めてのスマートバンドに「HUAWEI Band 11 Pro」という選択肢 単体GPS搭載でスマホ要らず
-
第2022回
トピックス薄型軽量で必要十分！「HUAWEI WATCH FIT 5」ファーウェイのスマートウォッチがお買い得
-
第2021回
トピックス大画面は正義！ファーウェイの「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」が3万円台でお買い得
- この連載の一覧へ