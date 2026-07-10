Amazonセール情報大紹介！ 第2022回
薄型軽量で必要十分！「HUAWEI WATCH FIT 5」ファーウェイのスマートウォッチがお買い得
2026年07月10日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
薄くて軽い！
「HUAWEI WATCH FIT 5」
HUAWEI WATCH FIT 5は2026年5月に発売されたばかりのスマートウォッチです。Amazon.co.jpではセールで、2万4800円（9％オフ）で販売されています（7月10日現在）。
薄型軽量で設計されており、厚さ約9.5mm、重さ約27gというスリムボディ。1.82インチの大画面ディスプレイで、輝度は最大2500nits。屋外での見やすさも重視しています。
パンダと一緒に体をほぐす「ミニストレッチ」機能を新たに搭載。デスクワークやTVを見ながらでもサクッと体をほぐせるストレッチで、手軽に健康習慣をつけられます。
「HUAWEI WATCH FIT 5」の特徴
100種類のワークアウトに対応
ランニングやサイクリング、ヨガなどさまざまな運動の計測に対応。アプリをダウンロードすれば、水泳、ヨット、バドミントン、テニスなどもデータを取ることができます。
進化した睡眠分析
深い睡眠、浅い睡眠などの基本データに加え、新たに睡眠の安定性分析にも対応。睡眠中の呼吸と心拍が安定しているかを視覚化し、呼吸器に問題がないかチェックできます。
10日間持続するバッテリー
通常使用で約10日間使えるバッテリーを搭載。わずか3回の充電で1ヵ月使えるため、ずっとつけっぱなしにできる気楽さがあります。
まとめ：コスパ重視ならコレ
おすすめしたいのは、「コスパの良いスマートウォッチ」を求めている人です。必要な機能は十分にそろっていて、薄型軽量と着け心地も良好。お値段も2万円台とお手頃で手を出しやすいです。
お手軽な健康習慣の改善に取り組みたいのであれば、選択肢に入る一品。今なら9％オフとお買い求めしやすくなっているので、ぜひご検討ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2021回
トピックス大画面は正義！ファーウェイの「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」が3万円台でお買い得
-
第2020回
トピックスえーっと、めちゃくちゃ安いよね!? マウスのRyzen 5搭載ノートが、プライムデーで9万円台だぞ！
-
第2019回
トピックスHPのノートがプライムセールで爆安！ Core Ultra 5+16GBメモリー、しかもOffice付きで、なんと13万円台だー！
-
第2019回
トピックスゲーミングPC買っちゃいますか！ マウスのRTX 5060搭載マシンが、プライムデーで安いぞ〜！
-
第2018回
トピックスえっ、この価格で良いの!? レノボの26.5型有機ELゲーミングモニターが、プライムセールで驚きの5万円台に
-
第2018回
ゲーム・ホビーアディダスの“最強”サンダルが安い！ 夏の足元はこれで決まりだ〜！
-
第2017回
トピックス安すぎ注意報〜！ レノボのAndroidタブレットが、プライムデーセールで1万8800円だよ！
-
第2016回
トピックスエイサーの大画面Chromebookが、プライムデー先行セールで破格の5万円ポッキリやで！
-
第2016回
トピックス17万円台なら狙いたい。約1kgで32GB・1TBのHP「OmniBook 7 Aero」
-
第2015回
トピックスさすがに安すぎ！ レノボの2in1 Chromebook「300e Yoga」がプライムデー先行セールで3万円台
- この連載の一覧へ