薄型軽量で必要十分！「HUAWEI WATCH FIT 5」ファーウェイのスマートウォッチがお買い得

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HUAWEI WATCH FIT 5は2026年5月に発売されたばかりのスマートウォッチです。Amazon.co.jpではセールで、2万4800円（9％オフ）で販売されています（7月10日現在）。

薄型軽量で設計されており、厚さ約9.5mm、重さ約27gというスリムボディ。1.82インチの大画面ディスプレイで、輝度は最大2500nits。屋外での見やすさも重視しています。

パンダと一緒に体をほぐす「ミニストレッチ」機能を新たに搭載。デスクワークやTVを見ながらでもサクッと体をほぐせるストレッチで、手軽に健康習慣をつけられます。

100種類のワークアウトに対応

ランニングやサイクリング、ヨガなどさまざまな運動の計測に対応。アプリをダウンロードすれば、水泳、ヨット、バドミントン、テニスなどもデータを取ることができます。

進化した睡眠分析

深い睡眠、浅い睡眠などの基本データに加え、新たに睡眠の安定性分析にも対応。睡眠中の呼吸と心拍が安定しているかを視覚化し、呼吸器に問題がないかチェックできます。

10日間持続するバッテリー

通常使用で約10日間使えるバッテリーを搭載。わずか3回の充電で1ヵ月使えるため、ずっとつけっぱなしにできる気楽さがあります。

まとめ：コスパ重視ならコレ

おすすめしたいのは、「コスパの良いスマートウォッチ」を求めている人です。必要な機能は十分にそろっていて、薄型軽量と着け心地も良好。お値段も2万円台とお手頃で手を出しやすいです。

お手軽な健康習慣の改善に取り組みたいのであれば、選択肢に入る一品。今なら9％オフとお買い求めしやすくなっているので、ぜひご検討ください。