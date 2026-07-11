おっ、Magic Mouseが1万円切ってる【Amazonプライムデー2026】

Apple(アップル) Magic Mouse (USB-C) - ホワイト

通常価格1万800円→9450円（13％オフ）

Mac純正マウスが値引き中。通常価格1万800円から13％オフの9450円で、1350円引き。シンプルなホワイトのデザインで、Macと周辺機器の見た目をそろえやすい一台です。

表面全体がMulti-Touchに対応しており、指を滑らせるだけでWebページのスワイプや書類のスクロールが可能。底面はデスク上をなめらかに動かせるよう設計されています。充電式バッテリーは1回の充電で約1ヵ月以上使え、Macとは自動でペアリング。編み込み式のUSB-C充電ケーブルも付属します。

こんな人にオススメ

✓MacBookやiMacで使う純正マウスを探している人

✓スワイプやスクロールを指先で直感的に操作したい人

✓充電ケーブルをUSB-Cに統一したい人