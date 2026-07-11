Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第207回
マウスに戻れる気がしない。ケンジントンのトラックボールが1万円台前半【Amazonプライムデー2026】
2026年07月11日 12時35分更新
Kensington ケンジントン Bluetooth SlimBlade Pro
通常価格1万6500円→1万1675円（29％オフ）
マウスで手首を疲れさせている人にオススメ、ケンジントンのトラックボールがセール中。通常価格1万6500円から29％オフの1万1675円で、4825円引き。直径55mmの大きなボールを操作するため、狭いデスクでも本体を動かさずに使えます。
Bluetooth、2.4GHzワイヤレス、有線の3種類の接続方法に対応し、USB-Cで充電できるバッテリーは最長約4ヵ月使用可能。ボールを左右にひねるだけでページを上下に送れるスクロールリング機能を備え、長いWebページや資料もスムーズに移動できます。左右対称の薄型デザインで、右手でも左手でも使えるのが特徴です。
こんな人にオススメ
✓マウスを動かすスペースが少ない机で作業する人
✓左右どちらの手でも使いやすいトラックボールを探している人
✓Bluetooth、無線、有線を使い分けたい人
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