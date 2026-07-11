作業効率爆上げしたい。定番左手デバイスTourBox Eliteが1万1800円引き【Amazonプライムデー2026】

TourBox Elite

通常価格4万4760円→3万2960円（26％オフ）

よくやる作業をショートカットキーにまとめたい方へ、定番左手デバイスがセールです。通常価格4万4760円から26％オフの3万2960円で、1万1800円引き。

形や位置の異なる11個のボタンに、ノブ、ダイヤル、スクロールを搭載し、手元を見なくても操作しやすいデザイン。各操作にはショートカットやマクロを割り当てられ、Photoshop、Lightroom、Premiere Pro、DaVinci Resolve、CLIP STUDIO PAINTなど、使うソフトごとに設定を切り替えられます。USB接続に加えてデュアルBluetoothにも対応し、2台のPCを切り替えて使えるのも便利。

こんな人にオススメ

✓写真編集や動画編集のショートカット操作を効率化したい人

✓ペンタブや液タブと一緒に使う左手デバイスが欲しい人

✓マクロやカスタム設定で繰り返し作業を減らしたい人