Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第205回
6270円でお絵描きデビュー。ワコムの板タブがサービス価格に【Amazonプライムデー2026】
2026年07月11日 12時25分更新
Wacom(ワコム) Intuos Medium ベーシック
通常価格1万1880円→6270円（47％オフ）
板タブを試してみたいけれど、いきなり高額モデルはちょっと…という人にうれしいセール。ワコム直営店ストア限定モデルのIntuos Medium ベーシックが、参考価格1万1880円から5610円引きの6270円。薄さ8.8mmのスリム設計で、ペンはバッテリーレス、筆圧は4096レベル。描き心地の自然さはやっぱりワコムです。
Windows・Macに加えてAndroidやChromebookにも対応し、CLIP STUDIO PAINT PROなど3本のソフトも付属。お絵かき、マンガなどの最初の1枚にうってつけ。机の上に置いても邪魔になりにくいので、「まずは板タブ生活を始めたい」人にオススメです。
こんな人にオススメ
✓初めてペンタブを買う人
✓紙のような描き心地を手軽に試したい人
✓AndroidやChromebookでも使いたい人
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