6270円でお絵描きデビュー。ワコムの板タブがサービス価格に【Amazonプライムデー2026】

Wacom(ワコム) Intuos Medium ベーシック

通常価格1万1880円→6270円（47％オフ）

板タブを試してみたいけれど、いきなり高額モデルはちょっと…という人にうれしいセール。ワコム直営店ストア限定モデルのIntuos Medium ベーシックが、参考価格1万1880円から5610円引きの6270円。薄さ8.8mmのスリム設計で、ペンはバッテリーレス、筆圧は4096レベル。描き心地の自然さはやっぱりワコムです。

Windows・Macに加えてAndroidやChromebookにも対応し、CLIP STUDIO PAINT PROなど3本のソフトも付属。お絵かき、マンガなどの最初の1枚にうってつけ。机の上に置いても邪魔になりにくいので、「まずは板タブ生活を始めたい」人にオススメです。

こんな人にオススメ

✓初めてペンタブを買う人

✓紙のような描き心地を手軽に試したい人

✓AndroidやChromebookでも使いたい人