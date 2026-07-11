VALORANTも仕事もこれでいい。ロジクールの薄型ラピトリキーボードが19％オフ【Amazonタイムセール】

Logicool G G515-TKL-RTBK

通常価格2万3500円→1万8980円（19％オフ）

ラピッドトリガーが気になっていた方にいいセールをご紹介。Logicool Gの「G515 RAPID TKL」は、アクチュエーションポイントを調整できる磁気式アナログスイッチに加えて、押下圧35g、ロープロファイルの22mm設計。今なら過去価格2万3500円から4520円引きの1万8980円、2万円を切ってきました。

FPSでの細かな移動や入力の速さを重視する人はもちろん、手首の負担を抑えたい人にもオススメ。多層フォームで打鍵音を抑え、PBTキーキャップで耐久性も意識した作りなので、ゲームだけでなく普段使いもしやすいのが魅力です。

こんな人にオススメ

✓ FPSでラピッドトリガーを試したい人

✓ 薄型でタイピングしやすいゲーミングキーボードが欲しい人

✓ テンキーレスでデスクをすっきりさせたい人