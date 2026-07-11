Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第204回
VALORANTも仕事もこれでいい。ロジクールの薄型ラピトリキーボードが19％オフ【Amazonタイムセール】
2026年07月11日 12時20分更新
Logicool G G515-TKL-RTBK
通常価格2万3500円→1万8980円（19％オフ）
ラピッドトリガーが気になっていた方にいいセールをご紹介。Logicool Gの「G515 RAPID TKL」は、アクチュエーションポイントを調整できる磁気式アナログスイッチに加えて、押下圧35g、ロープロファイルの22mm設計。今なら過去価格2万3500円から4520円引きの1万8980円、2万円を切ってきました。
FPSでの細かな移動や入力の速さを重視する人はもちろん、手首の負担を抑えたい人にもオススメ。多層フォームで打鍵音を抑え、PBTキーキャップで耐久性も意識した作りなので、ゲームだけでなく普段使いもしやすいのが魅力です。
こんな人にオススメ
✓ FPSでラピッドトリガーを試したい人
✓ 薄型でタイピングしやすいゲーミングキーボードが欲しい人
✓ テンキーレスでデスクをすっきりさせたい人
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