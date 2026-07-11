Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第203回
Forza Horizon 6がマジで“クルマ”になる、ロジクールのハンコンが1万8700円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月11日 12時15分更新
Logicool G ハンコン G923d
通常価格5万7500円→3万8800円（33％オフ）
グランツーリスモ7やForza Horizon 6を本格的に楽しみたい人にオススメのセールです。通常価格5万7500円から33％オフの3万8800円で、1万8700円引き。PS5、PS4、PCに対応したステアリングと3ペダルのセットが、4万円切りの価格で購入できます。
ゲーム内の物理演算やエンジン音と連動するTRUEFORCEに対応し、路面の凹凸やタイヤのグリップ感をステアリングへ細かく伝えるのが特徴。回転角は最大900度で、デュアルクラッチ機能、LED回転数インジケーター、24ポイントセレクターも備えています。ブレーキペダルには踏み込みに応じて抵抗が増す感圧式システムを採用し、実車に近い操作を楽しめます。
こんな人にオススメ
✓PS5やPS4でクルマのゲームを本格的に楽しみたい人
✓路面やエンジンの感触まで伝わるハンコンを選びたい人
✓ステアリングと3ペダルをまとめて導入したい人
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